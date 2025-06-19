"Споживають російськомовний контент": експертка заявила, що українці за кордоном "переоцінюють проблеми" в державі

Українці, які виїхали за кордон, часто споживають російськомовний контент у мережі: саме через це вони і перебільшують наявні у державі проблеми, і вважають, що ситуація вдома "значно гостріша", ніж це відбувається насправді. "Заспокоїти" людей за кордоном має саме суспільство.

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Російськомовні джерела натомість передають викривлену інформацію щодо подій, які відбуваються в Україні, розповіла 18 червня директорка Інституту демографії й соцдосліджень імені Птухи Елла Лібанова в інтерв'ю для видання LIGA.net.

Експертка пояснила, що проблема спілкування з українцями, які мешкають за кордоном наразі, полягає в тому, що новини про події та ситуацію в державі вони черпають зачасту саме з російськомовних засобів інформації.

При цьому українці можуть споживати такий контент навіть за умови, що в державі, де вони перебувають, заборонене російське телебачення. Натомість там є можливість користуватися російськомовними соціальними мережами, звідки вони і дізнаються про ситуацію в Україні.

"Навіть якщо там заборонене російське телебачення, а воно не всюди заборонене, прямо скажімо, то є російськомовні соціальні мережі. І вони (українці — ред.) дуже часто ними користуються", — вважає Елла Лібанова.

Ці джерела ж подають інформацію "не зовсім відповідної дійсності", стверджує демографка.

"Як ви прекрасно розумієте, інформація про ситуацію в Україні в російськомовних джерелах переважною мірою подається, м’яко кажучи, не зовсім відповідної дійсності", — зазначила Лібанова.

Саме через це українські біженці за кордоном значно переоцінюють реальну ситуацію та проблеми в державі, вважаючи, що вони "значно гостріші", ніж це є насправді.

Також Лібанова додала, що саме суспільство має "заспокоїти" українців, які перебувають за кордоном.

"Що ніхто їх не вважає ворогами, ніхто їх не вважає колаборантами", — зазначила експертка.

Нагадаємо, 12 червня аналітики Deloitte розповіли, що Польща заробила на українських біженцях 85 мільярдів доларів.

20 травня The Washington Post повідомило, що до 200 000 українців можуть депортувати зі США через ідеї адміністрації Дональда Трампа.