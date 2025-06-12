Виратила у 8,5 разів менше: Польща заробила на українських біженцях $85 мільярдів, — ООН

Українські біженці у Польщі протягом трьох років перебування збільшили валовий внутрішній продукт цієї країни на понад 320 млрд злотих (або 85 млрд дол. по сьогоднішньому курсу Нацбанку). При цьому витрати поляків на допомогу Україні на війні склали всього лише 2,3 млрд доларів, з'ясували аналітики.

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10 червня на порталі Організації об'єднаних націй (ООН) опублікували звіт аудиторської компанії Deloitte, у якому ішлося про вплив українських біженців на економіку Польщі. У звіті вказано, що ВВП цієї країни зростав щороку, починаючи з 2022. У перший рік російсько-української війни ішлося про "плюс" 1,5%, розповіли на порталі "Обозреватель". Наступного року — на 2,2%, а у 2024 році — на 2,7%. Аналітики пояснили, що Польща заробила на українцях мільярди, витративши у десятки разів менше.

З 22 лютого 2022 року по 10 червня 2025 року витрати Польщі становили:

на гуманітарну та військову допомогу Україні — 9,2 млрд злотих (або 2,3 млрд дол.);

на різні програми допомоги біженцям — 31,1 млрд злотих, встановили на порталі Texty.

Тобто сумарні витрати на Україну — 40,3 млрд злотих (тобто близько 10 млрд дол.).

Приріст ВВП Польщі за цей же час — 328,6 млрд злотих, тобто 85 млрд дол. Простий підрахунок показує, що протягом трьох років війни поляки витратили на українців у 8,5 раза менше грошей, ніж заробили.

Крім того, лише у 2024 році ВВП, згенерований завдяки українцям, становив 25 млрд дол., ідеться у статті. Тобто приріст одного року покриває сумарні трирічні витрати.

У звіті ООН наведено також дані про зростання державного бюджету Польщі:

2022 рік — на 2%, тобто "плюс" 25 млрд злотих;

2023 рік — на 2,75%, тобто на 39,1 млрд злотих;

2024 рік — на 2,94%, тобто на 47 млрд злотих.

Аналітики Deloitte пояснили, що позитивний вплив українців на економіку Польщі — це наслідок появи нових робочих рук, сплати податків та соціальних внесків, а також вливання коштів, які привезли (і везуть) біженці. У звіті навели інфографіку, створену на основі поточних даних та прогнозів Мінфіну Польщі. Верхній графік — зростання ВВП з українськими біженцями на 30%, нижній — без їхнього вкладу в економіку (зростання на 25%).

Українські біженці у Польщі - як зростає ВВП з 2022 по 2030 рік Фото: пресслужба ООН

Українські біженці у Польщі — деталі

Зазначимо, Фокус описав про презентацію звіту ООН щодо впливу українських біженців на економіку Польщі, який відбувся 10 червня. Речник УВКБ ООН Рафал Костжинський під час пресконференції заявив, що поляки "втомились" від допомоги Україні, тому аналітики вирішили "розвіяти деякі міфи". Серед іншого, він пояснив, що поява українців змінила польську економіку. Зі слів представника ООН, економіка стала більш "спеціалізованою та продуктивною", при цьому поляки не втратили роботу, а загальна зайнятість навіть зросла.

Нагадуємо, у березні медіа The Economist проаналізувало, як вплине можливе перемир'я на українських біженців. Тим часом у червні на виборах у Польщі переміг кандидат, який виступає проти членства України в ЄС.