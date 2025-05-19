Вибори президента в Польщі: комісія порахувала 99,99% бюлетенів та озвучила результати переможців

Національна виборча комісія Польщі оголосила про опрацювання 99,99% бюлетенів на президентських виборах, які відбулись 18 травня 2025 року. Підрахунки показали, що в другий тур вийшли кандидати Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький. При цьому різниця в голосах становить 1,5%.

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Про підсумки голосування в Польщі розповіло медіа Onet.

Медіа оголосило про результати голосування, оприлюднені виборчою комісією о 8 год 19 травня. Підрахунки показали, що Тшаковський, кандидат партії "Громадянська коаліція", набрав 31,2%, а Навроцький, кандидат "Право та Справедливість", 29,7%. Два найближчі суперники відстають на понад 10%. Славомір МенценМенцен (партія "Вольносць", проросійська "Конфедерація", внесений у базу "Миротворець") має 14,9%, Гжегож Браун ("Конфедерація", проросійські погляди) — 6,4%.

Вибори в Польщі - результати голосування 18 травня 2025 року Фото: Скриншот

Виборча комісія повідомила, що залишилось порахувати голоси в останньому окрузі — у Таргувку у Варшаві. Тим часом медіа звернуло увагу на підсумки голосування в чотирьох виборчих комісіях у Нижньосілезькому воєводстві. З'ясувалось, що Тшаковський переміг суперника з перевагою всього лиш в один голос — 700 проти 699. Також є результати з Німеччини: представник коаліції отримав голосів майже на 10% більше, ніж на території Польщі (41%).

Вибори в Польщі — деталі

У соцмережі X (Twitter) Тшаковський відреагував на оголошення виборчої комісії. Політик подякував виборцям за довіру та оголосив, що починає підготовку до другого туру (відбудуться 1 червня).

Фокус писав про політичні погляд кандидатів у президенти Польщі.

Рафал Тшасковський — мер Варшави, який підтримує курс на Європейський Союз, право жінок на аборти та права спільноти ЛГБТК+. Крім того, політик пропонує підняти витрати на оборону до 5% та продовжувати надавати Україні військову допомогу.

Тим часом три найближчі суперники кандидата, який вийшов другий тур, мають протилежні погляди, розповіло польські медіа. І Навроцький, і Менцен, і Браун висловлюють проросійські погляди, відмовляють допомагати Україні, також не бачать майбутнього України в НАТО та ЄС. Крім того, політики називають Волинську трагедію "геноцидом" та виступають проти мігрантів та "зелених технологій" в енергетиці.

25 квітня польське медіа RMF FM розповіло про спільну роботу українців та поляків під час ексгумації загиблих на Волині. Експедиція досліджує місцевість, де колись стояло село Плужники, яке повністю спалили у 1945 році.

Нагадуємо, 18 травня відбувся другий тур виборів у Румунії, на яких виграв проєвропейський кандидат. Тим часом власник Telegram Павло Дуров заявив, начебто Франція намагалась втрутитись в румунські вибори.