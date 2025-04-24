Волинська трагедія: українці та поляки разом працюють над ексгумацією тіл на Тернопільщині

У Тернопільській області, на території колишнього села Пужники, розпочалася ексгумація останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії у 40-х роках минулого століття.

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Про це повідомляє польський мовник RMF FM.

Ексгумацію проводять фахівці з України та Польщі. Зокрема, українська сторона представлена організацією "Волинські старожитності", а польська – фундацією "Свобода і демократія", науковцями Поморського медичного університету і працівниками Інституту національної пам’яті.

Роботи розпочалися сьогодні, 24 квітня, вранці. Зараз місцевість, де колись було розташовано село Пужники, заросла лісом і є цілком знелюдненою. Село було спалено дотла у лютому 1945 року (українські і польські історики досі дискутують щодо того, хто саме вчинив підпал, – зокрема, українська сторона вважає, що винними є органи НКВС).

Ексгумація є складним процесом, адже могили близько 80 загиблих у лютому 1945 року розташовані просто посередині лісу, туди важко дістатися і доставити необхідне обладнання. Фахівці побоюються і зміни погодних умов, адже в разі дощу роботи можуть ускладнитися ще більше.

Нагадаємо, напередодні, 23 квітня, стало відомо, що на території Підкарпатського воєводства поблизу польського села Верхрата невідомі сплюндрували братську могилу воїнів Української повстанської армії. На могилі встановили дошку з образливим написом, в якому бійцям УПА закидають причетність до "терору і геноциду".