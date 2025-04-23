"Братська могила терористів": у Польщі сплюндрували могилу бійців УПА

На братській могилі воїнів УПА поблизу польського села Верхрата (Підкарпатське воєводство) невідомі встановили нову дошку з образливим написом. Бійців Української повстанської армії звинувачують у причетності до "терору і геноциду".

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Про це пише видання Zlubaczowa.

"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони скоїли проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю", — йдеться у тексті на дошці.

До того ж український тризуб на хресті над могилою замінили — теж на зображення хреста.

Хто саме поставив таку дошку — наразі з’ясовують правоохоронці.

Як зауважує видання, це вже не перший такий випадок. У 2015 році на пам’ятнику пошкодили табличку з іменами бійців УПА, а хрест на могилі перефарбували у польські кольори.

У 2020-му могила знову зазнала пошкоджень: тоді меморіальну дошку повністю розбили. З часом її замінили новою, проте імен бійців УПА на табличці вже не було. Українська сторона таку зміну не погоджувала, проте дошку все ж таки було встановлено.

Нагадаємо, у січні 2023 року помер сотник УПА Мирослав Симчич — невдовзі після того, як відсвяткував сторіччя. Мирослав Симчич був Кавалером орденів "Свободи" та "За заслуги". У жовтні 2022 року він здобув і звання "Герой України".

Також ми повідомляли, що у листопаді 2024 року очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нагородив медаллю ГУР МО 100-річну зв'язкову УПА Ангеліну "Орисю" Паламар.