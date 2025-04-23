"Братская могила террористов": в Польше осквернили могилу бойцов УПА

На братской могиле воинов УПА вблизи польского села Верхрата (Подкарпатское воеводство) неизвестные установили новую доску с оскорбительной надписью. Бойцов Украинской повстанческой армии обвиняют в причастности к "террору и геноциду".

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Об этом пишет издание Zlubaczowa.

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не отплати им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли", — говорится в тексте на доске.

К тому же украинский трезубец на кресте над могилой заменили — тоже на изображение креста.

Кто именно поставил такую доску — сейчас выясняют правоохранители.

Как отмечает издание, это уже не первый такой случай. В 2015 году на памятнике повредили табличку с именами бойцов УПА, а крест на могиле перекрасили в польские цвета

В 2020-м могила снова была повреждена: тогда мемориальную доску полностью разбили. Со временем ее заменили новой, однако имен бойцов УПА на табличке уже не было. Украинская сторона такое изменение не согласовывала, однако доска все же была установлена.

Напомним, в январе 2023 года умер сотник УПА Мирослав Симчич — вскоре после того, как отметил столетие. Мирослав Симчич был кавалером орденов "Свободы" и "За заслуги". В октябре 2022 года он получил и звание "Герой Украины".

Также мы сообщали, что в ноябре 2024 года глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов наградил медалью ГУР МО 100-летнюю связную УПА Ангелину "Орысю" Паламар.