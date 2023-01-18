"Пережил 32 года советских лагерей": на 101 году жизни умер сотник УПА Мирослав Симчич

Украинский повстанец всю свою жизнь посвятил борьбе за независимость. В 2022 году Владимир Зеленский присвоил Мирославу Симчичу звание "Герой Украины".

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В Украине скончался сотник Украинской повстанческой армии Мирослав "Кривонос" Симчич. Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Олищук.

Украинскому бойцу 5 января исполнилось 100 лет. За свою жизнь "Кривонос" пережил более 30 лет в советских лагерях. Все свою жизнь он посвятил борьбе за независимость Украины. Как отмечает Олищук, его не сломили ни жесткие пытки, ни избиения.

"Гордимся, что в нашем крае был такой славный человек. Его подвиги будет знать и помнить не одно поколение украинцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — написали в ОВА.

Что известно о Мирославе Симчиче?

Мирослав Симчич являлся Кавалером орденов "Свободы" и "За услуги". Президент Владимир Зеленский 14 октября 2022 году присвоил бойцу УПА звание "Герой Украины".

Родом Симчич из села Вижный Березов Ивано-Франковской области. В 1941 году стал членом юношеской сети Организации украинских националистов (ОУН). Еще во время учебы в Коломыйском архитектурном техникуме в 1943 году его направили в первый курень Украинской народной самообороны в Космаче, где стал пулеметчиком. В 1944 году вернулся домой после окончания старшинской школы в Космаче.

Известно, что под руководством Симчича в 1945 году бойцы УПА разгромили карательную дивизию НКВД вместе с генерал-майором Николаем Дергачевым. Изнурительный бой длился три дня. "Кривоноса" задержали советы в 1948 году, затем его отправили на 32,5 года в лагеря.

Уже при независимой Украине в ноябре 2017 года Мирослава Кимчича признали подлежащим реабилитации на основании Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине".

Напомним, 22 ноября умер Герой Украины Юрий Шухевич, который был политзаключенным и сыном командующего УПА.

Ранее в Беларуси суд признал "экстремистской" песню "Батько наш — Бандера" из-за воспеваний раненого бойца УПА.