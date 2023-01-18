"Пережив 32 роки у радянських таборах": на 101 році життя помер сотник УПА Мирослав Симчич

Український повстанець усе своє життя присвятив боротьбі за незалежність. У 2022 році Володимир Зеленський присвоїв Мирославу Симчичу звання "Герой України".

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В Україні помер сотник Української повстанської армії Мирослав "Кривоніс" Симчич. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оліщук.

Українському бійцю 5 січня виповнилося 100 років. За своє життя "Кривоніс" пережив понад 30 років у радянських таборах. Все своє життя він присвятив боротьбі за незалежність України. Як зазначає Оліщук, його не зламали ні тортури, ні побиття.

"Пишаємося, що в нашому краї була така славна людина. Його подвиги знатиме і пам'ятатиме не одне покоління українців. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", — написали в ОВА.

Що відомо про Мирослава Симчича?

Мирослав Симчич був Кавалером орденів "Свободи" та "За заслуги". Президент Володимир Зеленський 14 жовтня 2022 року надав бійцю УПА звання "Герой України".

Родом Симчич із села Вижній Березів Івано-Франківської області. У 1941 році став членом юнацької мережі Організації українських націоналістів (ОУН). Ще під час навчання у Коломийському архітектурному технікумі у 1943 році його направили до першого куреня Української народної самооборони у Космачі, де став кулеметником. 1944 року повернувся додому після закінчення старшинської школи в Космачі.

Відомо, що під керівництвом Симчича 1945 року бійці УПА розгромили каральну дивізію НКВС разом із генерал-майором Миколою Дергачовим. Виснажливий бій тривав три дні. "Кривоноса" затримали совєти у 1948 році, потім його відправили на 32,5 року до таборів.

Вже за незалежної України у листопаді 2017 року Мирослава Симчича визнали таким, що підлягає реабілітації на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".

Нагадаємо, 22 листопада помер Герой України Юрій Шухевич, який був політв'язнем та сином командувача УПА.

Раніше в Білорусі суд визнав "екстремістською" пісню "Батько наш — Бандера" через оспівування пораненого бійця УПА.