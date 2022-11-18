У Білорусі суд визнав "екстремістською" відому пісню "Батько наш — Бандера"
За інформацією правозахисного центру "Вясна", таке рішення днями ухвалив суд Гомеля. У музичній композиції оспівується історія тяжко пораненого в бою воїна УПА, котрого оплакує мати.
У Білорусі пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати" визнали екстремістською. Таке рішення 14 листопада ухвалив Гомельський суд, повідомляє правозахисний центр "Вясна" у своєму Telegram-каналі.
Пісня "Батько наш — Бандера"
Композиція "Батько наш — Бандера", в якій оспівується історія про тяжко пораненого в бою воїна УПА, котрий оплакується матір'ю.
Пісня почала набирати популярності у 2019 році, коли її виконали священики під керівництвом протоієрея Анатолія Зінкевича.
Текст пісні записано зі слів студентів богословського факультету Чернівецького національного університету, які виконували її у 2018 році.
Популярною композиція стала зусиллями львівських школярів, які запустили флешмоб у 2021 році.
Нагадаємо, що Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка підкорила український TikTok. Представники соціальної мережі пояснили, що відео нібито порушує стандарти спільноти через "пропаганду ненависті й образи".
Раніше Фокус повідомляв, що київські школярі зацькували вчительку піснею про Бандеру. Жінку звинуватили в "проросійських поглядах", а вона у відповідь повідомила про намір звільнитися.