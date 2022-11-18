У Білорусі суд визнав "екстремістською" відому пісню "Батько наш — Бандера"

За інформацією правозахисного центру "Вясна", таке рішення днями ухвалив суд Гомеля. У музичній композиції оспівується історія тяжко пораненого в бою воїна УПА, котрого оплакує мати.

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У Білорусі пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати" визнали екстремістською. Таке рішення 14 листопада ухвалив Гомельський суд, повідомляє правозахисний центр "Вясна" у своєму Telegram-каналі.

Пісня "Батько наш — Бандера"

Композиція "Батько наш — Бандера", в якій оспівується історія про тяжко пораненого в бою воїна УПА, котрий оплакується матір'ю.

Пісня почала набирати популярності у 2019 році, коли її виконали священики під керівництвом протоієрея Анатолія Зінкевича.

Текст пісні записано зі слів студентів богословського факультету Чернівецького національного університету, які виконували її у 2018 році.

Популярною композиція стала зусиллями львівських школярів, які запустили флешмоб у 2021 році.

[ + – ] "Батько наш — Бандера" в аранжуванні студентів Ужгородського інституту культури та мистецтв

Нагадаємо, що Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка підкорила український TikTok. Представники соціальної мережі пояснили, що відео нібито порушує стандарти спільноти через "пропаганду ненависті й образи".

Раніше Фокус повідомляв, що київські школярі зацькували вчительку піснею про Бандеру. Жінку звинуватили в "проросійських поглядах", а вона у відповідь повідомила про намір звільнитися.