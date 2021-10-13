В Киеве дети затравили учительницу песней про Бандеру, обвинив ее в "пророссийских взглядах" (видео)

Женщина уже сообщила, что намерена уволиться из учебного заведения. Тем временем среди украинских школьников в TikTok набирает популярность хештег #батьконашбандера.

Среди юных украинских пользователей социальной сети TikTok набирает популярность новый тренд, суть которого заключается записи коротких видео под песню об одном из руководителей Организации украинских националистов (ОУН) Степане Бандере. В частности, киевские школьники решили использовать композицию "Батько наш Бандера", чтобы затравить учительницу, которая, по их мнению, придерживается пророссийских взглядов. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщил телеграм-канал "Черная Туфелька".

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"Узнала от латентной ваты, работающей училкой в Киеве и которая в соплях кричала мне в телефон о том, что она на работу выходить не хочет, потому что дети на переменах поют о том, что они за Украину будут воевать и что Бандера их отец. Ужос прям", — говорится в публикации.

По словам блогера, одна из учительниц школы решила уволиться, так как "она просто не выдерживает этой психологической атаки".

[ + – ] Видео, как дети принимают участие во флешмобе #батьконашбандера

"А ведь ей скоро на пенсию нужно было, а она….сказала, что это уже слишком для нее", — цитирует автор телеграм-канала свою собеседницу.

Что за флешмоб?

На данный момент в TikTok можно найти ряд видео с хештегом #батьконашбандера, на которых дети исполняют националистическую со словами "Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну підем воювати" в классах, коридорах, туалетах и других помещениях школ, а также дома.

Есть ли реакция со стороны школы?

На данный момент точно неизвестно, в какой именно киевской школе был запечатлен инцидент, после которого преподаватель отказалась работать.

Напомним, недавно скандал разгорелся из-за TikTok-видео харьковских подростков, которые танцевали на могилах, разрисовывали надгробные плиты и распивали алкоголь. В связи с инцидентом полиция открыла уголовное производство.

Тем временем в Киевском университете культуры и искусств открыли факультет TikTok. В сентябре этого года его презентовал глава учебного заведения Михаил Поплавский.