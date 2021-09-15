В университете Поплавского открыли "факультет TikTok" (фото, видео)

Студентов обещают обучать умению эффективно работать в соцсетях. "Моя миссия – украинизировать TikTok", – заявил Поплавский.

В Киевском университете культуры и искусств (называемом также "университетом Поплавского") открыли факультет TikTok. Его презентацию провел 14 сентября президент университета Михаил Поплавский.

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"Моя миссия – украинизировать TikTok", – заявил он.

По словам Поплавского, после окончания факультета можно будет получить диплом. Обучение на нем обещано бесплатным для всех студентов университета.

Руководителем проекта "Тиктокеры университета культуры" стала выпускница этого вуза, начальник культурно-творческого отдела вуза Лилия Можаева.

"Если вы хотите быть лидерами по жизни, то TikTok это ваша тема. Нужно развивать себя, создавать свой бренд, а мы будем помогать вам в этом", – сказала она.

По ее словам, тиктокер должен знать тренды соцсетей, быть интересным, создавать оригинальный контент, идти в ногу со временем "и даже опережать его".

Что именно будут преподавать на этом факультете – пока неизвестно. Вероятно, это будет факультет социальных сетей, где будут обучать продвижению аккаунтов в соцсетях, то есть созданию контента и SMM, предположило издание Na chasi.

Поплавский назвал свой проект первым и единственным в мире, но подобные курсы есть в других странах. Например, Университет прикладных наук Тампере в Финляндии в январе 2022 начнет образовательную программу для влиятельных лиц, блоггеров и всех, кто делает контент в интернете.

Стоимость обучения составит 34,3 тыс. евро, оно займет 3,5 года. Студентам будут преподавать проектный менеджмент, маркетинг, бухучет. Выпускники получат официальные дипломы о высшем профессиональном образовании.

Отметим, чтобы факультет TikTok мог выдавать дипломы государственного образца, его учебные программы и преподаватели должны отвечать критериям Минобразования, а университет должен получить соответствующую лицензию.

Напомним, в июне Михаил Поплавский заявил, что собирается завершить карьеру певца и оставить руководящую должность в Киевском национальном университете культуры и искусств. 71-летний Поплавский сказал, что мечтает передать полномочия президента вуза кому-нибудь помоложе. При этом он не хочет окончательно покидать учебное заведение, хотел бы остаться, например, председателем наблюдательного совета.