"Должны быть граница и чувство меры": Поплавский опять хочет уйти со сцены

В "своем" вузе Поплавский готов оставить должность президента и стать главой наблюдательного совета.

"Поющий ректор" Михаил Поплавский собирается завершить карьеру певца и оставить руководящую должность в Киевском национальном университете культуры и искусств.

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Об этом он сказал в эфире программы "Светская жизнь".

71-летний Поплавский заявил, что "мечтает передать" полномочия президента вуза кому-нибудь помоложе. При этом он не хочет окончательно покидать учебное заведение, хотел бы остаться, например, председателем наблюдательного совета, чтобы "иметь возможность как-то участвовать в жизни родного вуза".

О перспективах своей концертной деятельности он сказал так: "У меня моторчик в одном месте не останавливается. Но артист должен вовремя уйти со сцены – под аплодисменты, а не чтобы его выносили вперед ногами. Во всем должны быть границы, нужно иметь чувство меры".

Отметим, Поплавский был ректором Киевского университета культуры и искусств с 1993 по 2015 год, а сейчас он — президент этого вуза.

Еще в 2006 году он заявлял, что хочет устроить "прощальный тур" и покончить с концертной деятельностью.

Напомним, Поплавского оштрафовали в центре Киева за неправильную парковку. Он оставил свой автомобиль на левой полосе дороги и пошел на Бессарабский рынок.

НАБУ открывало уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации народным депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским.