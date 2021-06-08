"Має бути межа і почуття міри": Поплавський знову хоче піти зі сцени

У "своєму" ВНЗ Поплавський готовий залишити посаду президента і стати головою наглядової ради.

"Ректор, який співає", Михайло Поплавський, збирається завершити кар'єру співака і залишити керівну посаду в Київському національному університеті культури і мистецтв.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це він сказав в ефірі програми "Світське життя".

71-річний Поплавський заявив, що "мріє передати" повноваження президента ВНЗ комусь молодшому. При цьому він не хоче остаточно залишати навчальний заклад, хотів би залишитися, наприклад, головою наглядової ради, щоб "мати можливість якось брати участь у житті рідного ВНЗ".

Про перспективи своєї концертної діяльності він сказав так: "У мене моторчик в одному місці не зупиняється. Але артист повинен вчасно піти зі сцени — під оплески, а не щоб його виносили вперед ногами. У всьому повинні бути межі, потрібно мати почуття міри".

Зазначимо, Поплавський був ректором Київського університету культури і мистецтв з 1993 по 2015 рік, а наразі він — президент цього ВНЗ.

Ще у 2006 році він заявляв, що хоче влаштувати "прощальний тур" і покінчити з концертною діяльністю.

Нагадаємо, Поплавського оштрафували в центрі Києва за неправильне паркування. Він залишив свій автомобіль на лівій смузі дороги і пішов на Бессарабський ринок.

НАБУ відкривало кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації народним депутатом Верховної Ради Михайлом Поплавським.