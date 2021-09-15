В університеті Поплавського відкрили "факультет TikTok" (фото, відео)

Студентів обіцяють навчати вмінню ефективно працювати в соцмережах. "Моя місія — українізувати TikTok", — заявив Поплавський.

У Київському університеті культури і мистецтв (званому також "університетом Поплавського") відкрили факультет TikTok. Його презентацію провів 14 вересня президент університету Михайло Поплавський.

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"Моя місія — українізувати TikTok", — заявив він.

За словами Поплавського, після закінчення факультету можна буде отримати диплом. На ньому обіцяють безкоштовне навчання для всіх студентів університету.

Керівницею проєкту "Тіктокери університету культури" стала випускниця цього вишу, начальниця культурно-творчого відділу вузу Лілія Можаєва.

"Якщо ви хочете бути лідерами по життю, то TikTok це ваша тема. Потрібно розвивати себе, створювати свій бренд, а ми будемо допомагати вам у цьому", — сказала вона.

За її словами, тіктокер повинен знати тренди соцмереж, бути цікавим, створювати оригінальний контент, йти в ногу з часом "і навіть випереджати його".

Що саме викладатимуть на цьому факультеті — поки невідомо. Ймовірно, це буде факультет соціальних мереж, де навчатимуть просуванню акаунтів у соцмережах, тобто створення контенту та SMM, припустило видання Na chasi.

Поплавський назвав свій проєкт першим і єдиним у світі, але подібні курси є в інших країнах. Наприклад, Університет прикладних наук Тампере у Фінляндії в січні 2022 почне освітню програму для впливових осіб, блогерів і всіх, хто робить контент в інтернеті.

Вартість навчання складе 34,3 тис. євро, воно триватиме 3,5 роки. Студентам будуть викладати проєктний менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік. Випускники отримають офіційні дипломи про вищу професійну освіту.

Зазначимо, щоб факультет TikTok міг видавати дипломи державного зразка, його навчальні програми і викладачі повинні відповідати критеріям Міносвіти, а університет повинен отримати відповідну ліцензію.

Нагадаємо, в червні Михайло Поплавський заявив, що збирається завершити кар'єру співака і залишити керівну посаду в Київському національному університеті культури і мистецтв. 71-річний Поплавський сказав, що мріє передати повноваження президента вузу кому-небудь молодшому. При цьому він не хоче остаточно залишати навчальний заклад, хотів би залишитися, наприклад, головою наглядової ради.