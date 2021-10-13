У Києві діти зацькували вчительку піснею про Бандеру, звинувативши її в "проросійських поглядах" (відео)
Жінка вже повідомила, що має намір звільнитися з навчального закладу. Тим часом серед українських школярів у TikTok набирає популярність хештег #батьконашбандера.
Серед юних українських користувачів соціальної мережі TikTok набирає популярність новий тренд, суть якого полягає в запису коротких відео під пісню про одного з керівників Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру. Зокрема, київські школярі вирішили використовувати композицію "Батько наш Бандера", щоб зацькувати вчительку, яка, на їхню думку, дотримується проросійських поглядів. Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомив телеграм-канал "Чорна Туфелька".
"Дізналася від латентної вати, що працює вчителькою в Києві і яка в соплях кричала мені в телефон про те, що вона на роботу виходити не хоче, тому що діти на перервах співають про те, що вони за Україну будуть воювати і що Бандера їхній батько. Жах прям", — йдеться в публікації.
За словами блогера, одна з вчительок школи вирішила звільнитися, тому що "вона просто не витримує цієї психологічної атаки".
"Але ж їй скоро на пенсію потрібно було, а вона ... Сказала, що це вже занадто для неї", — цитує автор телеграм-каналу свою співрозмовницю.
Що за флешмоб?
Наразі в TikTok можна знайти ряд відео з хештегом #батьконашбандера, на яких діти виконують націоналістичну пісню зі словами "Батько наш — Бандера, Україна — мати, ми за Україну підем воювати" в класах, коридорах, туалетах та інших приміщеннях шкіл, а також вдома.
Чи є реакція з боку школи?
Наразі точно невідомо, у якій саме київській школі стався інцидент, після якого викладачка відмовилася працювати.
Нагадаємо, нещодавно скандал розгорівся через TikTok-відео харківських підлітків, які танцювали на могилах, розмальовували надгробні плити і розпивали алкоголь. У зв'язку з інцидентом поліція відкрила кримінальне провадження.
Тим часом у Київському університеті культури і мистецтв відкрили факультет TikTok. У вересні цього року його презентував глава навчального закладу Михайло Поплавський.