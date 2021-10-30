Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка підкорила український TikTok (відео)

У соцмережі заявили, що відео з виконанням пісні порушує стандарти спільноти через "пропаганду ненависті й образ".

У соціальній мережі Facebook було заблоковано відео, на якому члени Львівської академічної чоловічої хорової капели "Дударик" виконують пісню "Батько наш Бандера" про одного з керівників Організації українських націоналістів (ОУН), яка стала трендом в українському TikTok. Причиною такого рішення стали скарги користувачів. Про це повідомляється у публікації на Facebook-сторінці капели.

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Так, на відео з піснею "Батько наш Бандера" почали скаржитися користувачів як на "пропаганду ненависті та образ". Соцмережа заблокувала ролик відповідно до своїх стандартів. У Facebook запевняють, що запровадили такі правила для захисту окремих груп людей.

[ + – ] Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка підкорила український TikTok Фото: скриншот

На сторінці капели "Дударик" повідомили, що їхні члени заспівали пісню "Батько наш Бандера" для підтримки флешмобу, який поширюється в українських соцмережах, та закликали подивитися заблоковане Facebook відео на YouTube.

[ + – ] "Дударик" — "Батько наш Бандера"

Примітно, що на відео члени хору крім традиційних рядків

"Батько наш Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну підемо воювати"

співають і продовження пісні:

"Ой у лісі-лісі, під дубом зеленим

Там лежить повстанець тяжко ранений

Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала

"Слава Україні! Героям слава!".

Зазначимо, останніми тижнями в TikTok та інших соцмережах можна знайти низку відео з хештегом #батьконашбандера з виконанням пісні "Батько наш Бандера". Значна частина роликів записана українськими школярами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній зі шкіл Києва зацькували вчительку цією ж піснею про Бандеру, звинувативши її в проросійських поглядах. Через це жінка вирішила звільнитися.

Пізніше "Батько наш Бандера" виконала у стінах Верховної Ради група народних депутатів від фракції "Європейська солідарність". Втім, глава однойменної партії на відео був відсутній.