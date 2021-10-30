Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка підкорила український TikTok (відео)
У соцмережі заявили, що відео з виконанням пісні порушує стандарти спільноти через "пропаганду ненависті й образ".
У соціальній мережі Facebook було заблоковано відео, на якому члени Львівської академічної чоловічої хорової капели "Дударик" виконують пісню "Батько наш Бандера" про одного з керівників Організації українських націоналістів (ОУН), яка стала трендом в українському TikTok. Причиною такого рішення стали скарги користувачів. Про це повідомляється у публікації на Facebook-сторінці капели.
Так, на відео з піснею "Батько наш Бандера" почали скаржитися користувачів як на "пропаганду ненависті та образ". Соцмережа заблокувала ролик відповідно до своїх стандартів. У Facebook запевняють, що запровадили такі правила для захисту окремих груп людей.
На сторінці капели "Дударик" повідомили, що їхні члени заспівали пісню "Батько наш Бандера" для підтримки флешмобу, який поширюється в українських соцмережах, та закликали подивитися заблоковане Facebook відео на YouTube.
Примітно, що на відео члени хору крім традиційних рядків
"Батько наш Бандера, Україна — мати,
Ми за Україну підемо воювати"
співають і продовження пісні:
"Ой у лісі-лісі, під дубом зеленим
Там лежить повстанець тяжко ранений
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала
"Слава Україні! Героям слава!".
Зазначимо, останніми тижнями в TikTok та інших соцмережах можна знайти низку відео з хештегом #батьконашбандера з виконанням пісні "Батько наш Бандера". Значна частина роликів записана українськими школярами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній зі шкіл Києва зацькували вчительку цією ж піснею про Бандеру, звинувативши її в проросійських поглядах. Через це жінка вирішила звільнитися.
Пізніше "Батько наш Бандера" виконала у стінах Верховної Ради група народних депутатів від фракції "Європейська солідарність". Втім, глава однойменної партії на відео був відсутній.