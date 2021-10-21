Нардепи від ЄС підтримали флешмоб школярів і заспівали пісню про Бандеру (відео)

Виконували пісню про діяча ОУН нардепи без свого лідера Петра Порошенка. При цьому голосніше за всіх співала Софія Федина.

Депутати Верховної Ради України від фракції "Європейська солідарність" вирішили приєднатися до запущеного школярами флешмобу та виконали пісню "Батько наш Бандера". Відповідне відео з'явилося в соціальних мережах.

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На передньому плані на відео стоять Софія Федина, Володимир В'ятрович та Іванна Климпуш-Цинцадзе, при цьому Федина співає голосніше за всіх. При цьому голова партії "Європейська солідарність" на відео відсутній.

Фокус раніше писав про те, що серед юних українських користувачів соціальної мережі TikTok набирає популярність новий тренд, суть якого полягає в запису коротких відео під пісню про одного з керівників Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру. Все почалося з того, що столичні школярі вирішили використовувати композицію "Батько наш Бандера", щоб чинити психологічний тиск на вчительку, яка, як вони вважають, дотримується проросійських поглядів.

Зараз у соціальній мережі TikTok є хештег #батьконашбандера, яким діти підписують відео, на яких вони виконують націоналістичну пісню в класних кімнатах, коридорах, туалетах та інших приміщеннях шкіл, а також у себе вдома.

Нагадаємо, що депутат від фракції "Опозиційна платформа — за життя" Ілля Кива в річницю загибелі Степана Бандери проголосив себе "лідером українського антифа" і нагадав подробиці вбивства націоналіста. Він побажав "нацистам і їхнім посібникам" такої ж долі.