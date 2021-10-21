Нардепы от ЕС поддержали флешмоб школьников и спели песню про Бандеру (видео)

Исполняли песню про деятеля ОУН нардепы без своего лидера Петра Порошенко. При этом громче всех пела София Федина.

Депутаты Верховной Рады Украины от фракции "Европейская солидарность" решили присоединиться к запущенному школьниками флешмобу и исполнили песню "Батько наш Бандера". Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

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На переднем плане на видео стоят София Федина, Владимир Вятрович и Иванна Климпуш-Цинцадзе, при этом Федина поет громче всех. При этом председатель партии "Европейская солидарность" на видео отсутствует.

Фокус ранее писал о том, что среди юных украинских пользователей социальной сети TikTok набирает популярность новый тренд, суть которого заключается записи коротких видео под песню об одном из руководителей Организации украинских националистов (ОУН) Степане Бандере. Все началось с того, что столичные школьники решили использовать композицию "Батько наш Бандера", чтобы оказать психологическое давление на учительницу, которая, как они считают, придерживается пророссийских взглядов.

Сейчас в социальной сети TikTok есть хэштег #батьконашбандера, которым дети подписывают видео, на которых они исполняют националистическую песню в классных комнатах, коридорах, туалетах и других помещениях школ, а также у себя дома.

Напомним, что депутат от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива в годовщину гибели Степана Бандеры провозгласил себя "лидером украинского антифа" и напомнил подробности убийства националиста. Он пожелал "нацистам и их пособникам" такой же участи.