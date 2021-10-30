Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", покорившую украинский TikTok (видео)

В соцсети заявили, что видео с исполнением песни нарушает стандарты сообщества из-за "пропаганды ненависти и оскорблений".

В социальной сети Facebook было заблокировано видео, на котором члены Львовской академической мужской хоровой капеллы "Дударик" исполняют песню "Батько наш Бандера" об одном из руководителей Организации украинских националистов (ОУН), ставшую трендом в украинском TikTok. Причиной такого решения стали жалобы пользователей. Об этом сообщается в публикации на Facebook-странице капеллы.

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Так, на видео с песней "Батько наш Бандера" начали жаловаться пользователей как на "пропаганду ненависти и оскорблений". Соцсеть заблокировала ролик в соответствии со своими стандартами. В Facebook уверяют, что ввели такие правила для защиты отдельных групп людей.

[ + – ] Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", покорившую украинский TikTok Фото: скриншот

На странице капеллы "Дударик" сообщили, что их члены спели песню "Батько наш Бандера" для поддержки флешмоба, который распространяется в украинских соцсетях, и призвали посмотреть заблокированное Facebook видео в YouTube.

[ + – ] "Дударик" - "Батько наш Бандера"

Примечательно, что на видео члены хора помимо традиционно исполняемых строчек

"Батько наш Бандера, Україна — мати,

Ми за Україну підем воювати"

поют и продолжение песни:

"Ой у лісі-лісі, під дубом зеленим

Там лежить повстанець тяженько ранений

Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала

"Слава Україні! Героям слава!".

Отметим, в последние недели в TikTok и других соцсетях можно найти ряд видео с хештегом #батьконашбандера с исполнением песни "Батько наш Бандера". Многие ролики записаны украинскими школьниками.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ Киева затравили учительницу этой же песней про Бандеру, обвинив ее в пророссийских взглядах. Из-за это женщина решила уволиться.

Позже песню "Батько наш Бандера" исполнила в стенах Верховной Рады группа народных депутатов от фракции "Европейская солидарность". Впрочем, глава одноименной партии на видео отсутствовал.