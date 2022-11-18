В Беларуси суд признал "экстремистской" известную песню "Батько наш — Бандера"

По информации правозащитного центра "Вясна", такое решение на днях утвердил суд Гомеля. В музыкальной композиции воспевается история тяжело раненного в бою воина УПА, которого оплакивает мать.

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В Беларуси песню "Батько наш – Бандера, Украина — мати" признали экстремистской. Такое решение 14 ноября вынес Гомельский суд, сообщает правозащитный центр "Вясна" в своем Telegram-канале.

Песня "Батько наш — Бандера"

Композиция "Батько наш — Бандера", в которой воспевается история о тяжело раненном в бою воине УПА, оплакиваемого матерью.

Песня начала набирать популярность в 2019 году, когда ее исполнили священники под руководством протоиерея Анатолия Зинкевича.

Текст песни записан со слов студентов богословского факультета Черновицкого национального университета, которые исполняли ее в 2018 году.

Популярной композиция стала усилиями львовских школьников, которые запустили флешмоб в 2021 году.

[ + – ] "Батько наш — Бандера" в аранжировке студентов Ужгородского института культуры и искусств

Напомним, что Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая покорила украинский TikTok. Представители социальной сети объяснили, что видео якобы нарушает стандарты сообщества из-за "пропаганды ненависти и оскорблений".

Ранее Фокус сообщал, что киевские школьники затравили учительницу песней о Бандере. Женщину обвинили в "пророссийских взглядах", а она в ответ сообщила о намерении уволиться.