Волынская трагедия: украинцы и поляки вместе работают над эксгумацией тел на Тернопольщине

В Тернопольской области, на территории бывшего села Пужники, началась эксгумация останков поляков, погибших во время Волынской трагедии в 40-х годах прошлого века.

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Об этом сообщает польский вещатель RMF FM.

Эксгумацию проводят специалисты из Украины и Польши. В частности, украинская сторона представлена организацией "Волынские древности", а польская — фондом "Свобода и демократия", учеными Поморского медицинского университета и работниками Института национальной памяти.

Работы начались сегодня, 24 апреля, утром. Сейчас местность, где когда-то было расположено село Пужники, заросла лесом и полностью обезлюдела. Село было сожжено дотла в феврале 1945 года (украинские и польские историки до сих пор дискутируют относительно того, кто именно совершил поджог, — в частности, украинская сторона считает, что виновными являются органы НКВД).

Эксгумация проходит в сложных условиях, ведь могилы около 80 погибших в феврале 1945 года расположены прямо посреди леса, туда трудно добраться и доставить необходимое оборудование. Специалисты опасаются и изменения погодных условий, потому что в случае дождя работы могут усложниться еще больше.

Напомним, накануне, 23 апреля, стало известно, что на территории Подкарпатского воеводства вблизи польского села Верхрата неизвестные осквернили братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии. На могиле установили доску с оскорбительной надписью, в которой бойцов УПА обвиняют в причастности к "террору и геноциду".