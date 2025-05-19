"Відволікаючий маневр": Дуров звинуватив Францію у втручанні у процес виборів в Румунії, йому відповіли

Засновник Telegram Павло Дуров "натякнув" у своєму каналі на те, що Франція нібито втручається у процес президентських виборів у Румунії, звинувативши країну у тому, що вона хотіла "блокування консервативних голосів". Натомість у Міністерстві закордонних справ Франції назвали такі заяви "відволікаючим маневром від реальних загроз втручання".

Related video

Відповідь на звинувачення російського бізнесмена оприлюднили на сторінці France Diplomacy у мережі X.

Дуров оприлюднив допис з натяками на спроби втручання Франції у вибори в Румунії у неділю, 18 травня, близько 17:00 години. Засновник Telegram написав, що "західноєвропейський уряд" нібито звернувся до мессенджера з проханням "заглушити" консервативні голоси напередодні виборів, однак додав, що він нібито "категорично відмовився" це робити.

При цьому Дуров не написав прямо, що має на увазі Францію, а лише запропонував читачам здогадатися, додавши смайлик з батоном.

Скріншот | допис Дурова

Також Дуров додав, що "не можна захищати демократію, знищуючи демократію".

Дуров звинуватив Францію у втручання у вибори в Румунії: що йому відповіли

Через кілька годин після публікації звинувачень у Міністерстві закордонних справ Франції відреагували на допис Дурова.

"У Telegram та Twitter поширюються абсолютно необґрунтовані звинувачення щодо нібито втручання Франції у президентські вибори в Румунії", — зазначили у відомстві, додавши, що повністю відкидають звинувачення.

Також у МЗС згадали про те, як перший тур президентських виборів у Румунії було суверенно анульовано компетентними румунськими органами влади після "цілком реального цифрового та фінансового втручання" з боку суб'єктів, які мають зв'язок із Росією. У відомстві також пояснили, що наступні розслідування Європейської комісії та румунських органів продемонстрували всю серйозність цих втручань.

"У цьому контексті нещодавні звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром від реальних загроз втручання, спрямованих проти Румунії", — зазначили у МЗС.

На звинувачення Дурова також відреагував президент Франції Емманюель Макрон. Після оголошення результатів президентських виборів у Румунії, відповідно до яких перемогу здобув мер Бухареста Нікушор Дан, проєвропейський та незалежний кандидат, Макрон повідомив, що зателефонував до Дана та привітав із перемогою.

"Незважаючи на численні спроби маніпуляцій, румуни цього вечора обрали демократію, верховенство права та Європейський Союз", — зазначив Макрон.

Нагадаємо, 19 травня також у Europe Elects оприлюднили результати першого етапу президентських виборів у Польщі, відповідно до яких серед лідерів опинився політик із неоднозначним ставленням до України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 травня назвав вступ України до ЄС найбільшою загрозою.