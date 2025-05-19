"Отвлекающий маневр": Дуров обвинил Францию во вмешательстве в процесс выборов в Румынии, ему ответили

Основатель Telegram Павел Дуров "намекнул" в своем канале на то, что Франция якобы вмешивается в процесс президентских выборов в Румынии, обвинив страну в том, что она хотела "блокировки консервативных голосов". Зато в Министерстве иностранных дел Франции назвали такие заявления "отвлекающим маневром от реальных угроз вмешательства".

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Ответ на обвинения российского бизнесмена обнародовали на странице France Diplomacy в сети X.

Дуров обнародовал сообщение с намеками на попытки вмешательства Франции в выборы в Румынии в воскресенье, 18 мая, около 17:00 часов. Основатель Telegram написал, что "западноевропейское правительство" якобы обратилось к мессенджеру с просьбой "заглушить" консервативные голоса накануне выборов, однако добавил, что он якобы "категорически отказался" это делать.

При этом Дуров не написал прямо, что имеет в виду Францию, а лишь предложил читателям догадаться, добавив смайлик с батоном.

Скриншот | сообщение Дурова

Также Дуров добавил, что "нельзя защищать демократию, уничтожая демократию".

Дуров обвинил Францию во вмешательстве в выборы в Румынии: что ему ответили

Через несколько часов после публикации обвинений в Министерстве иностранных дел Франции отреагировали на сообщение Дурова.

"В Telegram и Twitter распространяются абсолютно необоснованные обвинения о якобы вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии", — отметили в ведомстве, добавив, что полностью отвергают обвинения.

Также в МИД вспомнили о том, как первый тур президентских выборов в Румынии был суверенно аннулирован компетентными румынскими органами власти после "вполне реального цифрового и финансового вмешательства" со стороны субъектов, которые имеют связь с Россией. В ведомстве также пояснили, что последующие расследования Европейской комиссии и румынских органов продемонстрировали всю серьезность этих вмешательств.

"В этом контексте недавние обвинения против Франции являются лишь отвлекающим маневром от реальных угроз вмешательства, направленных против Румынии", — отметили в МИД.

На обвинения Дурова также отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. После объявления результатов президентских выборов в Румынии, согласно которым победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, проевропейский и независимый кандидат, Макрон сообщил, что позвонил Дану и поздравил с победой.

"Несмотря на многочисленные попытки манипуляций, румыны в этот вечер выбрали демократию, верховенство права и Европейский Союз", — отметил Макрон.

Напомним, 19 мая также в Europe Elects обнародовали результаты первого этапа президентских выборов в Польше, согласно которым среди лидеров оказался политик с неоднозначным отношением к Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 мая назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой.