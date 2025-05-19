Президентские выборы в Польше: один из лидеров выступал за ограничение помощи Украине и против вступления в ЕС и НАТО

По результатам первого тура президентских выборов в Польше, лидируют мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от оппозиционной национал-консервативной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. В то время как Тшасковский поддерживает Украину, Навроцкий выступает против ее членства в ЕС и НАТО, пока не будут решены "польские вопросы" с Киевом.

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Данные экзит-пола первого тура президентских выборов в Польше обнародовали вечером 18 мая в Europe Elects.

Сейчас тройка лидеров в Польше выглядит так:

Рафал Тшасковский — 31,6%.

Кароль Навроцкий — 29,8%.

Славомир Менцен — 14,0%.

Инфографика Europe Elects | выборы президента в Польше 2025

Разница между Тшасковским и Навроцким пока небольшая, тогда как Менцен набрал почти вполовину меньше голосов. Второй тур выборов президента в Польше запланирован на 1 июня.

Выборы президента в Польше: что известно о кандидатах, набравших наибольшее количество голосов

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский считается одним из немногих политиков в Польше, защищающих "зеленый" климатический курс Европейского Союза. Во время избирательной кампании Тшасковский обещал полякам поддержание права на аборты, а также поддержать ЛГБТК+, как сообщает издание DW.

Также в предвыборных заявлениях Тшасковский подчеркивал необходимость усиления обороноспособности Польши и увеличения расходов на оборону до 5% ВВП уже в 2026 году. Как узнавало издание "РБК-Украина", политик выступал за евроинтеграцию Украины и вступление в НАТО.

"Нет сомнений, что членство Украины в НАТО и ЕС отвечает интересам Польши, укрепляя нашу безопасность", — говорил Тшасковский об Украине.

Кроме того, в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Тшасковский активно организовывал гуманитарную помощь и оказывал поддержку украинским беженцам.

Однако в мае 2025 года, во время предвыборных дебатов, Тшасковский высказал неоднозначную фразу о том, что Украина должна стать "буферной зоной".

Кароль Навроцкий известен своими заявлениями против членства Украины в ЕС и НАТО. Так, в январе 2025 года политик публично объявил, что "не видит будущего Украины в ЕС и НАТО".

"Напоминая о польских интересах, я бы повторил, что до тех пор, пока не будут решены наши дела, в частности относительно эксгумации жертв Волынского геноцида в Украине, я не вижу будущего Украины в Евросоюзе и в НАТО", — процитировали его слова в Polskie Radio.

Также Навроцкий на предвыборных митингах выступал за ограничение помощи Украине, против иммигрантов, "зеленого" курса ЕС и Брюсселя.

Напомним, 18 мая в Digi24 рассказали, что на выборах президента в Румынии побеждает проевропейский и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

Также 18 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС является "самой большой угрозой" на сегодня.