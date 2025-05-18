Выборы президента Румынии: еврооптимист побеждает во втором туре выборов, — результаты (фото)

Во втором туре президентских выборов в Румынии экзит-полы предсказывают победу еврооптимиста и мэра Бухареста Никушора Дана над лидером партии AUR Джорджем Симионом. Сейчас Дан является лидером опросов с результатом 54,9% против 45,1% у его оппонента.

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Об этом сообщает издание Digi24.

Журналисты пишут, что по данным экзитпола Avangarde, по состоянию на 19:00 Никушор Дан имеет 54,9% голосов, а Джордж Симион — 45,1%. В то же время пока известно, что явка избирателей достигла 64,72%, всего по состоянию на 21:00 проголосовали почти 11,64 млн румын.

По данным ЦИК Румынии, уже обработано почти 88,58% бюллетеней по состоянию на 22:30. Сейчас лидерство в гонке сохраняет мэр Бухареста Никушор Дан — за него проголосовало почти 590 тыс. избирателей, чем за его оппонента.

Количество подсчитанных голосов по состоянию на 22:30 (скриншот сайта ЦИК Румынии)

В то же время соотношение голосов пока составляет 53.56% у мэра Бухареста против 46.44% у его оппонента. Известно, что происходит обработка бюллетеней в румынских округах, подсчет зарубежного округа еще не начат.

Результаты подсчета голосов по состоянию на 22:30 (скриншот сайта ЦИК Румынии)

Выборы президента Румынии: что известно о Никушоре Дане

Никушор Дан сейчас является мэром Бухареста и исповедует центристские взгляды. По образованию политик является кандидатом математических наук, работал и преподавал во Франции до своего возвращения на Родину, где начал заниматься политикой.

Во время первого тура выборов набрал 21% поддержки, баллотируясь как независимый кандидат. Также Дан выступает за усиление антикоррупционной борьбы, дальнейшую военную поддержку Украины и сотрудничество с ЕС в вопросах экономики и обороны Румынии.

Накануне второго тура политик выступал за продолжение предоставления военной помощи Украине. Он считает, что без поддержки Киева "не может быть справедливого мира, ведь тогда возникнут риски для национальной безопасности для всей Европы, спровоцированные агрессией РФ против Украины".

Ранее сообщалось, что лидер РФ обвинил Бухарест в "эскалации конфликта" в Украине. МИД Румынии заявил в ответ, что именно РФ угрожает региональной безопасности в Европе, совершает многочисленные военные преступления в Украине против гражданского населения, а также "осуществляет дезинформационную и пропагандистскую кампанию против ЕС и НАТО".

Впоследствии стало известно, что лидер президентских выборов Румынии Симион не хочет помогать Украине. Политик захотел от Киева компенсации за предоставленную систему Patriot и получить "выгоду от взаимности".