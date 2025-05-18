Вибори президента Румунії: єврооптиміст перемагає в другому турі виборів, — результати (фото)

В другому турі президентських виборів у Румунії екзит-поли передбачають перемогу єврооптиміста та мера Бухареста Нікушора Дана над лідером партії AUR Джорджем Cіміоном. Наразі Дан є лідером опитувань з результатом 54,9% проти 45,1% у його опонента.

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Про це повідомляє видання Digi24.

Журналісти пишуть, що даними екзитполу Avangarde, станом на 19:00 Нікушор Дан має 54,9% голосів, а Джордж Сіміон — 45,1%. Водночас наразі відомо, що явка виборців сягнула 64,72%, всього станом на 21:00 проголосували майже 11,64 млн румунів.

За даними ЦВК Румунії, вже оброблено майже 88,5% бюлетенів станом на 22:30. Наразі лідерство у перегонах зберігає мер Бухареста Нікушор Дан — за нього проголосувало на майже 590 тис. виборців, ніж за його опонента.

Кількість підрахованих голосів станом на 22:30 (скриншот сайту ЦВК Румунії)

Водночас співвідношення голосів наразі складає 53.56% у мера Бухареста проти 46.44% в його опонента. Наразі відомо, що відбувається обробка бюлетенів у румунських округах, підрахунок закордонного округу ще не розпочато.

Результати підрахунку голосів станом на 22:30 (скриншот сайту ЦВК Румунії)

Вибори президента Румунії: що відомо про Нікушора Дана

Нікушор Дан наразі є мер Бухареста та сповідує центристські погляди. За освітою політик є кандидатом математичних наук, працював і викладав у Франції до свого повернення на Батьківщину, де почав займатися політику.

Під час першого туру виборів набрав 21% підтримки, балотуючись як незалежний кандидат. Також Дан виступає за посилення антикорупційної боротьби, подальшу військову підтримку України та співпрацю з ЄС у питання економіки та оборони Румунії.

Напередодні другого туру політик виступав за продовження надання військової допомоги України. Він вважає, що без підтримки Києва "не може бути справедливого миру, адже тоді постануть ризики для національної безпеки для всії Європи, спровоковані агресією РФ проти України".

Раніше повідомлялося, що лідер РФ звинуватив Бухарест у "ескалації конфлікту" в Україні. МЗС Румунії заявило у відповідь, що саме РФ загрожує регіональній безпеці в Європі, скоює численні воєнні злочини в Україні проти цивільного населення, а також "здійснює дезінформаційну та пропагандистську кампанію проти ЄС і НАТО".

Згодом стало відомо, що лідер президентських виборів Румунії Сіміон не хоче допомагати Україні. Політик захотів від Києва компенсації за надану систему Patriot і отримати "вигоду від взаємності".