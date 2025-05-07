Путін звинуватив Румунію в "ескалації конфлікту в Україні": МЗС країни відреагувало

Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрей Тарнеа відреагував на заяви президента Росії Володимира Путіна у пропагандистському фільмі про те, що Румунія та Болгарія сприяли напруженості, яка призвела до війни в Україні, прийнявши американські бази на своїх територіях.

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Про це пише Digi24.

"Єдиною країною, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, є Російська Федерація з її незаконною і неспровокованою війною, позначеною численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською дезінформаційною і пропагандистською кампанією проти ЄС і НАТО", — заявив речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрей Тарнеа.

За словами Тарнеа, Румунія продовжуватиме захищати свої безпекові інтереси в умовах повного суверенітету як союзника НАТО, так і країни-члена ЄС.

Про що фільм "Росія. Кремль. Путін. 25 років"

Йдеться про документальний фільм "Росія. Кремль. Путін. 25 років", який транслювало російське державне телебачення "Россия-1". Там з'являються кадри очільника Кремля, де він заявив, що Румунія та Болгарія сприяли напруженості, яка призвела до війни в Україні, прийнявши американські бази на своїх територіях.

"Росія. Кремль. Путін. 25 років" — 90-хвилинний документальний фільм пропагандиста Павла Зарубіна, що складається із серії інтерв'ю, записаних навесні 2025 року, які демонструють "досягнення" Володимира Путіна за час його перебування при владі. У фільмі Путін захищає російську анексію Криму і виправдовує широкомасштабне вторгнення в Україну, нападає на "західні цінності", розмірковує про те, хто може одного дня прийти йому на зміну, і каже, що "сподівається", що йому не доведеться використовувати ядерну зброю.

Нагадаємо, росіяни можуть завдати удару по Києву "Орешником" внаслідок "провокацій на парадах" до Дня перемоги. Аналітики розповідають, що ворог "планує розіграти як по нотах" атаку з боку України.

Зокрема, попередній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що тиск адміністрації нинішнього американського лідера Дональда Трампа на Україну з вимогою в межах мирної угоди віддати РФ окуповану територію є "сучасною манерою умиротворення", яка не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.