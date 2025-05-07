Путин обвинил Румынию в "эскалации конфликта в Украине": МИД страны отреагировал

Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа отреагировал на заявления президента России Владимира Путина в пропагандистском фильме о том, что Румыния и Болгария способствовали напряженности, которая привела к войне в Украине, приняв американские базы на своих территориях.

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Об этом пишет Digi24.

"Единственной страной, которая угрожает региональной безопасности в Европе, является Российская Федерация с ее незаконной и неспровоцированной войной, обозначенной многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине, а также российской дезинформационной и пропагандистской кампанией против ЕС и НАТО", — заявил представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа.

По словам Тарнеа, Румыния будет продолжать защищать свои интересы безопасности в условиях полного суверенитета как союзника НАТО, так и страны-члена ЕС.

О чем фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"

Речь идет о документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который транслировало российское государственное телевидение "Россия-1". Там появляются кадры главы Кремля, где он заявил, что Румыния и Болгария способствовали напряженности, которая привела к войне в Украине, приняв американские базы на своих территориях.

"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" — 90-минутный документальный фильм пропагандиста Павла Зарубина, состоящий из серии интервью, записанных весной 2025 года, которые демонстрируют "достижения" Владимира Путина за время его пребывания у власти. В фильме Путин защищает российскую аннексию Крыма и оправдывает широкомасштабное вторжение в Украину, нападает на "западные ценности", размышляет о том, кто может однажды прийти ему на смену, и говорит, что "надеется", что ему не придется использовать ядерное оружие.

Напомним, россияне могут нанести удар по Киеву "Орешником" в результате "провокаций на парадах" ко Дню победы. Аналитики рассказывают, что враг "планирует разыграть как по нотам" атаку со стороны Украины.

В частности, предыдущий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что давление администрации нынешнего американского лидера Дональда Трампа на Украину с требованием в рамках мирного соглашения отдать РФ оккупированную территорию является "современной манерой умиротворения", которая не остановит российского диктатора Владимира Путина.