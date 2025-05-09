"Не дасть жодного лея": лідер президентських виборів Румунії Сіміон не хоче допомагати Україні

Лідер серед кандидатів у президенти Румунії і представник ультраправої партії "Альянс за єдність румунів" (AUR) Джордже Сіміон різко висловився про допомогу Україні під час війни: політик захотів від Києва компенсації за надану систему Patriot і отримати "вигоду від взаємності".

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Про позицію румунського кандидата у президенти розповіло видання Digi24 8 травня.

Журналісти поцікавилися у Сіміона, чи буде Румунія голосувати у Європейській Раді за новий пакет допомоги для України. На це політик відповів неоднозначно, підкресливши, що буде голосувати виключно "в інтересах румунської нації".

"Я люблю свою країну і вважаю, що румунські студенти, я вважаю, що румунські фермери, я вважаю, що румунські пенсіонери повинні бути в пріоритеті, і наша позиція щодо агресивної війни Росії проти України, яка триває вже три роки і нікуди не йде, — це нейтралітет, не ескалація, не озброєння і повністю узгоджується з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера", — відповів Сіміон.

За словами румунського кандидата у президенти, його держава буде тоді готовою надавати допомогу іншим країнам, "коли сама буде добре забезпечена". Політик критикує своїх попередників, й перекладає відповідальність за оборону на Північноатлантичний альянс.

"Для оборони у нас є НАТО, а не Європейський Союз. Я в Європейській Раді з гордістю представлятиму Румунію і не блокуватиму те, що він (Нікушор Дан) загально називає Європою. Просто Румунія більше не дасть жодного лея іншій країні, а зосередиться на власному населенні", — заявив Сіміон.

"Україна нам не потрібна"

Коментуючи допомогу Україні під час війни, Джордже Сіміон зазначив, що Румунії вона не потрібна, а навпаки — "Україні потрібна Румунія".

"Ми потрібні Україні, а не нам, тому Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають в Україні. І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у воєнних зусиллях досі", — сказав румунський кандидат у президенти.

Говорячи про компенсацію, Сіміон має на увазі надану Україні систему Patriot, а також "інші витрати, які надали румуни з власної кишені".

Нагадаємо, 4 травня видання HotNews.ro повідомило, що на президентських виборах в Румунії лідирує ультраправий політик Джордже Сімінон, який вирвався уперед з результатом понад 33% голосів.

30 січня Келін Джорджеску, інший кандидат у президенти Румунії, назвав Україну "вигаданою країною".