Персона нон-грата в Україні: на виборах у Румунії лідирує ультраправий Джордже Сіміон
На виборах у Румунії лідирує Джордже Сіміон, представник ультраправої партії "Альянс за єдність румунів" (AUR). Експерти ще до початку голосування називали його головним претендентом на перемогу.
Про це повідомляє видання HotNews.ro.
Результати екзит-полу станом на 20:00:
- Джордж Сіміон — 33,1%;
- Крін Антонеску — 22,9%;
- Нікусор Дан — 20,9%;
- Віктор Понта — 14,7%;
- Олена Ласконі — 4,4%.
Що відомо про Джорджа Сіміона
Лідер вкрай правої румунської партії Джордж Сіміон заявив, що в разі своєї перемоги на президентських виборах готовий повернути Келіна Георгеску на одну з керівних посад у країні. Про це він повідомив у неділю під час спілкування з іноземними журналістами.
Сіміон, відомий своїми євроскептичними і націоналістичними поглядами, лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні першого туру голосування. Президентська кампанія проходить через п'ять місяців після скасування попередніх виборів, причиною якої стали звинувачення у втручанні Росії на підтримку Георгеску. Москва заперечує причетність до цих подій.
Келін Георгеску був виключений зі списку кандидатів через кримінальні звинувачення в незаконному фінансуванні виборчої кампанії та зв'язках із фашистською організацією. Сам Георгеску відкидає всі звинувачення. Скандал навколо його відсторонення, на думку спостерігачів, сприяв зростанню популярності Сіміона.
Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну Сіміон назвав російського президента Володимира Путіна військовим злочинцем і заявив, що міжнародних санкцій проти Росії "недостатньо". Водночас Сіміон виступив проти додаткової військової допомоги Україні.
Він оголошений персоною нон-грата в Україні та Молдові.
Нагадаємо, що уряди Румунії та Болгарії хвилюються через можливі зміни в Чорному морі через домовленості Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Протягом трьох років вдавалося обмежувати дії російського флоту. Після домовленостей він зможе діяти вільніше, побоюються причорноморські країни.
Крім того, в Румунії антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке вбралася в жалобне вбрання і прийшла з похоронними вінками та свічкою до будівлі Конституційного суду Румунії, де розглядатимуть її апеляцію на рішення Виборчого бюро про недопуск до президентських виборів проросійського кандидата Келіна Джорджеску.