Персона нон-грата в Україні: на виборах у Румунії лідирує ультраправий Джордже Сіміон

На виборах у Румунії лідирує Джордже Сіміон, представник ультраправої партії "Альянс за єдність румунів" (AUR). Експерти ще до початку голосування називали його головним претендентом на перемогу.

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Про це повідомляє видання HotNews.ro.

Результати екзит-полу станом на 20:00:

Джордж Сіміон — 33,1%;

Крін Антонеску — 22,9%;

Нікусор Дан — 20,9%;

Віктор Понта — 14,7%;

Олена Ласконі — 4,4%.

На виборах у Румунії лідирує ультраправий Джордже Сіміон

Що відомо про Джорджа Сіміона

Лідер вкрай правої румунської партії Джордж Сіміон заявив, що в разі своєї перемоги на президентських виборах готовий повернути Келіна Георгеску на одну з керівних посад у країні. Про це він повідомив у неділю під час спілкування з іноземними журналістами.

Сіміон, відомий своїми євроскептичними і націоналістичними поглядами, лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні першого туру голосування. Президентська кампанія проходить через п'ять місяців після скасування попередніх виборів, причиною якої стали звинувачення у втручанні Росії на підтримку Георгеску. Москва заперечує причетність до цих подій.

Келін Георгеску був виключений зі списку кандидатів через кримінальні звинувачення в незаконному фінансуванні виборчої кампанії та зв'язках із фашистською організацією. Сам Георгеску відкидає всі звинувачення. Скандал навколо його відсторонення, на думку спостерігачів, сприяв зростанню популярності Сіміона.

Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну Сіміон назвав російського президента Володимира Путіна військовим злочинцем і заявив, що міжнародних санкцій проти Росії "недостатньо". Водночас Сіміон виступив проти додаткової військової допомоги Україні.

Він оголошений персоною нон-грата в Україні та Молдові.

Нагадаємо, що уряди Румунії та Болгарії хвилюються через можливі зміни в Чорному морі через домовленості Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Протягом трьох років вдавалося обмежувати дії російського флоту. Після домовленостей він зможе діяти вільніше, побоюються причорноморські країни.

Крім того, в Румунії антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке вбралася в жалобне вбрання і прийшла з похоронними вінками та свічкою до будівлі Конституційного суду Румунії, де розглядатимуть її апеляцію на рішення Виборчого бюро про недопуск до президентських виборів проросійського кандидата Келіна Джорджеску.