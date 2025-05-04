Персона нон-грата в Украине: на выборах в Румынии лидирует ультраправый Джордже Симион

На выборах в Румынии лидирует Джордже Симион, представитель ультраправой партии «Альянс за единство румын» (AUR). Эксперты еще до начала голосования называли его главным претендентом на победу.

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Об этом сообщает издание HotNews.ro.

Результаты экзит-пола по состоянию на 20:00:

Джордж Симион – 33,1%;

Крин Антонеску – 22,9%;

Никусор Дан – 20,9%;

Виктор Понта – 14,7%;

Елена Ласкони – 4,4%.

На выборах в Румынии лидирует ультраправый Джордже Симион

Что известно про Джордже Симиона

Лидер крайне правой румынской партии Джордж Симион заявил, что в случае своей победы на президентских выборах готов вернуть Кэлина Георгеску на одну из руководящих должностей в стране. Об этом он сообщил в воскресенье в ходе общения с иностранными журналистами.

Симион, известный своими евроскептическими и националистическими взглядами, лидирует в опросах общественного мнения накануне первого тура голосования. Президентская кампания проходит спустя пять месяцев после отмены предыдущих выборов, причиной которой стали обвинения во вмешательстве России в поддержку Георгеску. Москва отрицает причастность к этим событиям.

Кэлин Георгеску был исключен из списка кандидатов из-за уголовных обвинений в незаконном финансировании избирательной кампании и связях с фашистской организацией. Сам Георгеску отвергает все обвинения. Скандал вокруг его отстранения, по мнению наблюдателей, способствовал росту популярности Симиона.

После широкомасштабного российского вторжения в Украину Симион назвал российского президента Владимира Путина военным преступником и заявил, что международных санкций против России "недостаточно". В то же время, Симион выступил против дополнительной военной помощи Украине.

Он объявлен персоной нон-грата в Украине и Молдове.

Напомним, что правительства Румынии и Болгарии волнуются из-за возможных изменений в Черном море из-за договоренностей Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. В течение трех лет удавалось ограничивать действия российского флота. После договоренностей он сможет действовать свободнее, опасаются причерноморские страны.

Кроме того, в Румынии антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке нарядилась в траурную одежду и пришла с похоронными венками и свечой к зданию Конституционного суда Румынии, где будут рассматривать ее апелляцию на решение Избирательного бюро о недопуске к президентским выборам пророссийского кандидата Келина Джорджеску.