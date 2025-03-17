В Румынии антиукраинская депутатка с похоронным венком спела заупокойную демократии (видео)

Причиной этого действо стал недопуск пророссийского кандидата Келина Джорджеску к участию в президентских выборах в Румынии.

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В Румынии антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке нарядилась в траурную одежду и пришла с похоронными венками и свечой к зданию Конституционного суда Румынии, где будут рассматривать ее апелляцию на решение Избирательного бюро о недопуске к президентским выборам пророссийского кандидата Келина Джорджеску. Видео обнародовали в твиттере Апка georgescu.

Депутат Шошоаке требовала разрешения присутствовать на заседании суда, но ей отказали. В ответ она начала петь "Вечная память" перед зданием учреждения. Лидер партии обвинила суд в "захоронении демократии" в Румынии, а судей КС назвала "преступниками румынской конституции" и обвинила их в уничтожении демократии.

Также депутат объявила, что обращалась по этому поводу к президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину. Местные журналисты не вели прямую трансляцию "спектакля", который устроила Шошоаке.

Как пишет "Европейская правда", ранее в тот же день Шошоаке организовала пресс-конференцию, но многие журналисты отказались освещать это мероприятие в знак протеста против постоянных нападок сенатора на прессу.

Напомним, что 26 февраля в Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты Келина Джорджеску. В свое время он назвал Украину "вымышленной" страной.

31 января СМИ сообщали, что Келин Джорджеску назвал президента Украины Владимира Зеленского "полудиктатором".