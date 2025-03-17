В Румунії антиукраїнська депутатка з похоронним вінком заспівала заупокійну демократії (відео)

Причиною цього дійство став недопуск проросійського кандидата Келіна Джорджеску до участі у президентських виборах у Румунії.

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В Румунії антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке вбралася у жалобний одяг та прийшла з похоронними вінками і свічкою до будівлі Конституційного суду Румунії, де розглядатимуть її апеляцію на рішення Виборчого бюро про недопуск до президентських виборів проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Відео оприлюднили в твітері Аnca georgescu.

Депутатка Шошоаке вимагала дозволу бути присутньою на засіданні суду, але їй відмовили. У відповідь вона почала співати "Вічна пам’ять" перед будівлею установи. Лідерка партії звинуватила суд у "похованні демократії" в Румунії, а суддів КС назвала "злочинцями румунської конституції" і звинуватила їх у знищенні демократії.

Також депутатка оголосила, що зверталася з цього приводу до президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Місцеві журналісти не вели пряму трансляцію "вистави", яку влаштувала Шошоаке.

Як пише "Європейська правда", раніше того ж дня Шошоаке організувала пресконференцію, але багато журналістів відмовилися висвітлювати цей захід на знак протесту проти постійних нападок сенаторки на пресу.

Нагадаємо, що 26 лютого в Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Свого часу він назвав Україну "вигаданою" країною.

31 січня ЗМІ повідомляли, що Келін Джорджеску назвав президента України Володимира Зеленського "напівдиктатором".