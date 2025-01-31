"Проблема з напівдиктаторами": румунський політик образив Зеленського — у Києві відреагували

Келін Джорджеску заявив про проблеми з корупцією в Києві. А потім повідомив, що Румунія може претендувати на частину українських територій.

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Колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску після нещодавніх антиукраїнських заяв, коли він назвав Україну "вигаданою державою", знову виступив зі скандальними заявами, назвавши президента України Володимира Зеленського "напівдиктатором". Про це повідомляє Digi24.

Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску знову заговорив про "румунські території в Україні" і розкритикував президента України Володимира Зеленського, якого він називає "напівдиктатором". Хоча російський президент Володимир Путін розпочав війну проти України, Джорджеску звинувачує політиків у Києві в "розпалюванні конфлікту", який призвів до "дестабілізації економіки Європи".

"Я відчуваю співчуття і повагу до українського народу. Ми відкрили наші кордони і двері наших будинків для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і брехливим ставленням політиків, зокрема і в Києві. Так, це правда. Я хотів би запитати у МЗС України, скільки випадків корупції на високому рівні було зафіксовано в Україні з початку війни? Скільки європейських грошей було ними вкрадено під час європейської і, по суті, румунської спроби допомогти Україні?", — заявив румунський політик і продовжив свою думку, заявивши, що "про землі можна домовитися, але життя обговоренню не підлягає".

"У мене також є проблема з напівдиктаторами, які ставлять свої власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють, вище за національні інтереси. Ось чому я запитую: чому Зеленський, як і Йоганніс (президент Румунії — ред.), не допускають вільних виборів? Хіба вони не бояться? Скільки сімей відправили своїх дітей воювати в пекло бойових дій в Україні й не повернулися? Скільки разів Зеленський просив про діалог, перш ніж попросити про зброю? Ніколи. Тож так, визнаю, у мене є проблема з таким його ставленням. Його метою мав стати насамперед захист свого народу", — сказав Келін Джордеску.

І він спробував пояснити, чому, на його думку, "Україна — це вигадана держава" . При цьому він наполягає, що у війні, розв'язаній Путіним, винні політики в Києві. Джорджеску заявив, що "Україна — держава, створена з волі великих держав" і навів як приклад Німеччину, яка "перетворилася 1989 року з падінням стіни", назвавши це історичним "фактом".

Політик також знову заговорив про "румунські території в Україні" і висміяв реакцію українського МЗС, яке звинуватило його в "наявності господарів у Москві". Джорджеску повідомив, що він "радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС", оскільки це нібито означає, що дипломати в Києві також відчули, як "звучить заява, що викликає національне розчарування".

Реакція України на заяви Келіна Джорджеску

На заяви румунського політика відреагував Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він заявив, що мета румунського політика Келіна Джорджеску — плодити заяви про "розподіл України" і втягнути Україну в "якесь дипломатичне та інформаційне протистояння з Румунією".

Пост голови ЦПД Андрія Коваленка Фото: Скриншот

"Цього не буде, звичайно. Росіяни б дуже цього хотіли, але думка таких як Джорджеску — це ніщо, звичайна провокація", — написав Коваленко у своєму пості. І зазначив, що підтримка таких заяв і політиків лише посилює актуальність теми розподілу Росії, і підтримку національних утворень на поки що території Росії.

"Це необхідно в інтересах безпеки Європи і всіх європейських країн", — резюмував глава ЦПД.

Нагадаємо, у попередньому виступі Келін Джорджеску підтримав риторику російської пропаганди і заявив, що "Україна — це вигадана держава". Він заявив, що "кордони обов'язково зміняться" і що Румунія може претендувати на частину українських територій.