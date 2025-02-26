Називав Україну "вигаданою": в Румунії затримали проросійського кандидата в президенти, деталі

Ультраправий кандидат у президенти Келін Джорджеску звинуватив владу у прагненні "сфабрикувати докази" та не допустити його до виборів.

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Кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску затримали правоохоронці. Його автівку зупинили на дорозі, після чого політика повезли на допит до Генеральної прокуратури. Повідомлення про це опубліковане 26 лютого в його офіційному акаунті в мережі X (раніше — Twitter).

"Сьогодні Келін Джорджеску мав подати свою кандидатуру на посаду нового президента. Буквально 10 хвилин тому система зупинила його на дорозі та повезла на допит до Генпрокуратури! Де зараз демократія, де ті партнери, які мають захищати демократію?", — ідеться в повідомленні офіційного акаунту політика в X.

Келіна Джорджеску затримали та відправили на допит до Генпрокуратури Фото: Скриншот

Близько 13:15 26 лютого Келін Джорджеску прибув на допит до Генеральної прокуратури в супроводі правоохоронців, повідомляє румунська служба "Радіо Свобода".

У заяві прокуратури при Вищому суді касації та правосуддя Румунії зазначається, що прокурори 26 лютого провели 47 обшуків у повітах Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж через публічні підбурювання, заснування фашистської організації та неправдиві заяви щодо джерел фінансування виборчої кампанії, а також дії проти конституційного ладу. Імена причетних осіб не називаються.

За словами румунських журналістів, численні судові джерела говорять, що слідчі дії спрямовані проти групи, яку очолює колишній лідер румунських найманців в Африці Гораціу Потра. Повідомляється, що він є близьким соратником Келіна Джорджеску.

Сам Келін Джорджеску в дописі на Facebook звинуватив румунську владу у прагненні "сфабрикувати докази" для "виправдання фальсифікації виборів" і блокування його кандидатури на пост президента.

Що відомо про Келіна Джорджеску

Ультраправий роросійський політик Келін Джорджеску висувався на президентські вибори в Румунії як незалежний кандидат. У листопаді 2024 року під час першого туру він набрав необхідну кількість голосів і вийшов у другий, який мав відбутися 8 грудня. Проте Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру через скандал: з'ясувалося, що на виборчий процес безпрецедентно впливала Росія, просуваючи кандидатуру Джорджеску за допомогою скоординованої онлайн-кампанії. Румунський уряд призначив нову дату першого туру президентських виборів — 4 травня 2025 року.

В інтерв'ю інформагентству Reuters 4 грудня Джорджеску заявив, що припинить експорт українського зерна через румунський порт у Чорному морі, а видання BBC 6 грудня писало, що політик обіцяв припинити допомогу Україні в разі своєї перемоги на президентських виборах. Також він назвав Володимира Путіна "патріотом і лідером", хоча потім додав, що він "не фанат".

В інтерв'ю 29 січня кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою країною" і заявив, що впевнений у неминучості її розділу між сусідніми державами після завершення війни з Росією. Він вважає, що Румунія може претендувати на Північну Буковину, Буджак на півдні Бессарабії та Північний Мармарош у Закарпатській області.

31 січня ЗМІ повідомляли, що Келін Джорджеску назвав президента України Володимира Зеленського "напівдиктатором". Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, відповів, що румунський кандидат у президенти має на меті втягнути Україну в "якесь дипломатичне та інформаційне протистояння з Румунією".