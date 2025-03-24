"Нервно следят": Румынию и Болгарию беспокоит перемирие в Черном море и планы РФ

Вашингтон и Москва могут заключить соглашение по Черному морю, несмотря на интересы стран, которые на него выходят, написали журналисты.

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Правительства Румынии и Болгарии волнуются из-за возможных изменений в Черном море из-за договоренностей Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. В течение трех лет удавалось ограничивать действия российского флота. После договоренностей он сможет действовать свободнее, опасаются причерноморские страны. О ситуации написало издание The Financial Times.

Издание пообщалось с неназванными официальными лицами из правительства Румынии и Болгарии. Комментарии из Турции, Грузии и Украины не приводятся. Анонимные официальные лица из Будапешта и Софии объяснили, что волнуются из-за изменения "статус-кво", которое на сегодня сложилось в Черном море. Опасения касаются того, что из-за заключения перемирия российские военные корабли будут чувствовать себя свободнее.

"Черноморские страны Европы нервно наблюдают за американо-российскими мирными переговорами по Украине. [Они] опасаются любых существенных изменений статус-кво в Черном море, учитывая, что это расширит зону операций российского флота", — рассказали источники журналистов.

В статье напомнили, что Украина провела "блестящую" операцию по вытеснению военных кораблей РФ. Теперь причерноморские страны понимают, что любое соглашение Вашингтона и Москвы будет выгодно Кремлю. При этом никто не будет спрашивать другие столицы, чего они хотят, уточнили собеседники FT.

"Это наш район, и мы не доверяем россиянам, если им предоставлено больше свободы действовать", — привело медиа слова одного из чиновников.

В итоге журналисты процитировали спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа. Чиновник заявил, что имеет положительные предчувствия относительно договоренностей по Черному морю.

30-дневное перемирие — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп предложил Украине и РФ заключить 30-дневное перемирие, которое касалось бы прекращения огня на суше, а также в воздухе и на море. Похожее предложение выдвинул президент Владимир Зеленский после разговора с европейскими партнерами. Разница двух идей заключалась в том, что Трамп требовал всеобъемлющее перемирие, а украинцы частичное, учитывая сложность контроля тысячекилометровой линии фронта. После личного разговора руководителей Вашингтона и Москвы Кремль сообщил, что будто бы может согласиться на прекращение ударов по энергетике, а для перемирия Украине следует прекратить поставки оружия и остановить мобилизацию.

23-24 марта начались встречи делегация РФ и Украины с делегацией США. Какие итоги переговоров и будут ли какие-то договоренности, на данный момент не известно.

Напоминаем, 24 марта российская компания ТКТ сообщила, что потеряла возможность транспортировать нефть из Казахстана в Новороссийск. Тем временем 21 января депутат Саратовской области предложил переименовать Черное море.