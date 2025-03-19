В РФ обвинили Украину в ударах по энергетике и заявили о невозможности перемирия

У Путина заявили, что Россия, сбив свои БПЛА, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, показала, что придерживается договоренностей, а прекращение огня касается только объектов энергетики, не всей инфраструктуры.

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В Кремле считают, что не смогут договориться с Киевом о прекращении ударов по объектам энергетики, поскольку Украина недоговороспособна, потому что продолжает атаки на российскую энергетику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Отсутствие договороспособности у Киевского режима на лицо, и это не может не быть предметом для беспокойства, и конечно, события сегодняшней ночи и утра, я имею в виду удары по объектам российской энергетики — это лучший показатель этого", — сказал Песков.

Он также отметил, что Россия, сбив свои БПЛА, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, показала, что придерживается договоренностей, а прекращение огня касается только объектов энергетики, не всей инфраструктуры.

Напомним, что в ночь на 19 марта ударные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кропоткин Краснодарского края РФ. На месте падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар. Как утверждают росСМИ, на месте происшествия горят части сбитого дрона.

Также в ночь на 14 марта Силы обороны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ. Для армии РФ этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.