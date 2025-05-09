"Не даст ни одного лея": лидер президентских выборов Румынии Симион не хочет помогать Украине

Лидер среди кандидатов в президенты Румынии и представитель ультраправой партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джордже Симион резко высказался о помощи Украине во время войны: политик захотел от Киева компенсации за предоставленную систему Patriot и получить "выгоду от взаимности".

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О позиции румынского кандидата в президенты рассказало издание Digi24 8 мая.

Журналисты поинтересовались у Симиона, будет ли Румыния голосовать в Европейском Совете за новый пакет помощи для Украины. На это политик ответил неоднозначно, подчеркнув, что будет голосовать исключительно "в интересах румынской нации".

"Я люблю свою страну и считаю, что румынские студенты, я считаю, что румынские фермеры, я считаю, что румынские пенсионеры должны быть в приоритете, и наша позиция в отношении агрессивной войны России против Украины, которая длится уже три года и никуда не уходит, — это нейтралитет, не эскалация, не вооружение и полностью согласуется с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера", — ответил Симион.

По словам румынского кандидата в президенты, его государство будет тогда готово оказывать помощь другим странам, "когда само будет хорошо обеспечено". Политик критикует своих предшественников, и перекладывает ответственность за оборону на Североатлантический альянс.

"Для обороны у нас есть НАТО, а не Европейский Союз. Я в Европейском Совете с гордостью буду представлять Румынию и не буду блокировать то, что он (Никушор Дан) обще называет Европой. Просто Румыния больше не даст ни одного лея другой стране, а сосредоточится на собственном населении", — заявил Симион.

"Украина нам не нужна"

Комментируя помощь Украине во время войны, Джордже Симион отметил, что Румынии она не нужна, а наоборот — "Украине нужна Румыния".

"Мы нужны Украине, а не нам, поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, безусловно, хотим компенсации за участие Румынии в военных усилиях до сих пор", — сказал румынский кандидат в президенты.

Говоря о компенсации, Симион имеет в виду предоставленную Украине систему Patriot, а также "другие расходы, которые предоставили румыны из собственного кармана".

Напомним, 4 мая издание HotNews.ro сообщило, что на президентских выборах в Румынии лидирует ультраправый политик Джордже Симинон, который вырвался вперед с результатом более 33% голосов.

30 января Келин Джорджеску, другой кандидат в президенты Румынии, назвал Украину "вымышленной страной".