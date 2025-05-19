Президентські вибори у Польщі: один із лідерів виступав за обмеження допомоги Україні й проти вступу в ЄС та НАТО

За результатами першого туру президентських виборів у Польщі, лідирують мер Варшави Рафал Тшасковський та кандидат від опозиційної націонал-консервативної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. У той час як Тшасковський підтримує Україну, Навроцький виступає проти її членства у ЄС та НАТО, доки не буде вирішено "польські питання" з Києвом.

Related video

Дані екзит-полу першого туру президентських виборів у Польщі оприлюднили увечері 18 травня у Europe Elects.

Наразі трійка лідерів у Польщі виглядає так:

Рафал Тшасковський — 31,6%.

Кароль Навроцький — 29,8%.

Славомір Менцен — 14,0%.

Інфографіка Europe Elects | вибори президента у Польщі 2025

Різниця між Тшасковським і Навроцьким наразі невелика, тоді як Менцен набрав майже уполовину менше голосів. Другий тур виборів президента у Польщі заплановано на 1 червня.

Вибори президента у Польщі: що відомо про кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів

Мер Варшави Рафал Тшасковський вважається одним із небагатьох політиків у Польщі, що захищають "зелений" кліматичний курс Європейського Союзу. Під час виборчої кампанії Тшасковський обіцяв полякам підтримання права на аборти, а також підтримати ЛГБТК+, як повідомляє видання DW.

Також у передвиборчих заявах Тшасковський наголошував на необхідності посилення обороноспроможності Польщі та збільшення витрат на оборону до 5% ВВП вже у 2026 році. Як дізнавалося видання "РБК-Україна", політик виступав за євроінтеграцію України та вступ до НАТО.

"Немає сумнівів, що членство України в НАТО і ЄС відповідає інтересам Польщі, зміцнюючи нашу безпеку", — говорив Тшасковський про Україну.

Окрім того, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Тшасковський активно організовував гуманітарну допомогу та надавав підтримку українським біженцям.

Однак у травні 2025 року, під час передвиборчих дебатів, Тшасковський висловив неоднозначну фразу про те, що Україна має стати "буферною зоною".

Кароль Навроцький відомий своїми заявами проти членства України в ЄС та НАТО. Так, у січні 2025 року політик публічно оголосив, що "не бачить майбутнього України в ЄС та НАТО".

"Нагадуючи про польські інтереси, я би повторив, що до того часу, поки не будуть вирішені наші справи, зокрема щодо ексгумації жертв Волинського геноциду в Україні, я не бачу майбутнього України в Євросоюзі та в НАТО", — процитували його слова у Polskie Radio.

Також Навроцький на передвиборчих мітингах виступав за обмеження допомоги Україні, проти іммігрантів, "зеленого" курсу ЄС і Брюсселя.

Нагадаємо, 18 травня у Digi24 розповіли, що на виборах президента у Румунії перемагає проєвропейський та незалежний кандидат, мер Бухареста Нікушор Дан.

Також 18 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до ЄС є "найбільшою загрозою" на сьогодні.