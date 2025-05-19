Выборы президента в Польше: комиссия посчитала 99,99% бюллетеней и озвучила результаты победителей

Национальная избирательная комиссия Польши объявила об обработке 99,99% бюллетеней на президентских выборах, которые состоялись 18 мая 2025 года. Подсчеты показали, что во второй тур вышли кандидаты Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. При этом разница в голосах составляет 1,5%.

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Об итогах голосования в Польше рассказало медиа Onet.

Медиа объявило о результатах голосования, обнародованные избирательной комиссией в 8 часов 19 мая. Подсчеты показали, что Тшаковский, кандидат партии "Гражданская коалиция", набрал 31,2%, а Навроцкий, кандидат "Право и Справедливость", 29,7%. Два ближайших соперника отстают более чем на 10%. Славомир МенценМенцен (партия "Вольносць", пророссийская "Конфедерация", внесенный в базу "Миротворец") имеет 14,9%, Гжегож Браун ("Конфедерация", пророссийские взгляды) — 6,4%.

Выборы в Польше — результаты голосования 18 мая 2025 года Фото: Скриншот

Избирательная комиссия сообщила, что осталось посчитать голоса в последнем округе — в Таргувке в Варшаве. Между тем медиа обратило внимание на итоги голосования в четырех избирательных комиссиях в Нижнесилезском воеводстве. Выяснилось, что Тшаковский победил соперника с преимуществом всего лишь в один голос — 700 против 699. Также есть результаты из Германии: представитель коалиции получил голосов почти на 10% больше, чем на территории Польши (41%).

Выборы в Польше — детали

В соцсети X (Twitter) Тшаковский отреагировал на объявление избирательной комиссии. Политик поблагодарил избирателей за доверие и объявил, что начинает подготовку ко второму туру (состоится 1 июня).

Фокус писал о политических взглядах кандидатов в президенты Польши.

Рафал Тшасковский — мэр Варшавы, который поддерживает курс на Европейский Союз, право женщин на аборты и права сообщества ЛГБТК+. Кроме того, политик предлагает поднять расходы на оборону до 5% и продолжать оказывать Украине военную помощь.

Между тем три ближайших соперника кандидата, который вышел второй тур, имеют противоположные взгляды, рассказали польские медиа. И Навроцкий, и Менцен, и Браун выражают пророссийские взгляды, отказывают помогать Украине, также не видят будущего Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, политики называют Волынскую трагедию "геноцидом" и выступают против мигрантов и "зеленых технологий" в энергетике.

25 апреля польское медиа RMF FM рассказало о совместной работе украинцев и поляков во время эксгумации погибших на Волыни. Экспедиция исследует местность, где когда-то стояло село Плужники, которое полностью сожгли в 1945 году.

Напоминаем, 18 мая состоялся второй тур выборов в Румынии, на которых выиграл проевропейский кандидат. Между тем владелец Telegram Павел Дуров заявил, будто Франция пыталась вмешаться в румынские выборы.