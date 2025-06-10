Українські біженці вплинули на зарплати в Польщі: в ООН порахували, як збагатилась країна

Українці, які під час війни виїхали до Польщі, зробили значний внесок в економіку країни. Зокрема, біженці не спричинили зростання безробіття чи зниження заробітних плат польських працівників.

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Про це йдеться в звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та компанії Deloitte, пише Reuters.

Як пише видання, минуло вже понад три роки від початку вторгнення Росії, і багато поляків втомилися від напливу біженців із сусідньої країни, що постраждала від війни. Ці настрої підхопили як ліберальні, так і націоналістичні політики, обіцяючи скоротити пільги для українців або надати пріоритет полякам у доступі до державних послуг.

"Цей звіт розвінчує кілька міфів", — заявив речник УВКБ ООН Рафал Костжинський на пресконференції з нагоди презентації звіту. — "Неправда, що вплив біженців на польську економіку є негативним".

Польща прийняла понад мільйон українських біженців, а на президентських виборах у травні помітно зріс рівень підтримки крайніх правих партій, зокрема через антиукраїнські настрої.

Однак, згідно зі звітом, українські біженці зробили більший внесок у найбільшу економіку східного крила Євросоюзу, ніж отримали від неї. Представники різних політичних сил у Польщі погоджуються з тим, що Варшава має і надалі підтримувати воєнні зусилля Києва.

"Завдяки тому, що українським біженцям одразу дозволили працювати та відкривати малі бізнеси, Польща збільшила свій ВВП аж на 2,7% у 2024 році", — зазначив у заяві Кевін Дж. Аллен, представник УВКБ ООН у Польщі.

У звіті йдеться про те, що українці допомогли зробити польську економіку більш спеціалізованою та продуктивною, без зниження рівня зайнятості серед поляків. Обмежені дані навіть свідчать, що присутність біженців сприяла зростанню місцевих зарплат.

Водночас багато українців виконують роботу, що не відповідає їхньому рівню освіти — лише третина випускників університетів обіймають посади, які вимагають вищої освіти. Часто їм заважає мовний бар’єр — недостатнє володіння польською мовою.

Згідно з оцінками звіту, усунення бар’єрів для інтеграції українців у ринок праці може принести макроекономічну вигоду на суму до 6 мільярдів злотих (приблизно 1,6 мільярда доларів США) щорічно.

Нагадаємо, що Польща обрала нового президента і ним став Кароль Навроцький. Як зазначив журналіст Олександр Міхельсон, Навроцький став президентом на антиукраїнській риториці. Він розповів, звідки взялися такі настрої і чому на найближчий час про дружбу з Варшавою нам краще забути.

Фокус також писав, що, за даними видання inPoland, в лютому 2025 року спостерігалася тенденція переміщення українських громадян із Польщі до Німеччини. Відтак Німеччина стала основною країною призначення для українських біженців у ЄС, випередивши Польщу більш ніж на 150 тисяч осіб.