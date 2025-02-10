Українські біженці з Польщі виїжджають до іншої країни ЄС: ЗМІ назвали причину

За даними видання inPoland, жорсткіші умови доступу до соціальних програм та економічні фактори у Польщі стали вирішальними чинниками для міграційної хвилі.

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У країнах Європейського Союзу станом на 31 грудня 2024 року під тимчасовим захистом перебували майже 4,3 мільйона осіб, які рятувалися від війни в Україні, спричиненої російською агресією. Про це свідчать дані Євростат, опубліковані 10 лютого.

Лідерами за кількістю українських біженців стали Німеччина, яка прихистила 1 161 450 осіб (27,3% від загального показника ЄС), Польща з 991 630 біженцями (23,3%) та Чехія, де знайшли притулок 388 625 громадян України (9,1%).

Порівняно з кінцем листопада 2024 року кількість людей, які отримали тимчасовий захист у ЄС, зросла на 25 590 осіб (+0,6%). Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині (+8 830; +0,8%), Польщі (+3 705; +0,4%) та Чехії (+3 435; +0,9%). Водночас у деяких країнах, зокрема Данії (-1 995; -5,1%), Італії (-1 310; -0,8%) та Франції (-595; -1,0%), кількість таких біженців зменшилася.

Водночас видання inPoland пише, що останнім часом спостерігається тенденція переміщення українських громадян із Польщі до Німеччини. Відтак Німеччина стала основною країною призначення для українських біженців у ЄС, випередивши Польщу більш ніж на 150 тисяч осіб.

Основними причинами міграції українців з Польщі до Німеччини стали вищі зарплати, кращі соціальні виплати та якісніша медицина. Також вплив мали зміни в польській системі соціальної підтримки, освітні реформи та загальні економічні фактори, зазначають журналісти.

Відтак це може призвести до перегляду політики інтеграції та підтримки українських біженців у довгостроковій перспективі, резюмували в inPoland.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Польща змінила умови отримання карти побиту. Деякі українці можуть її втратити. Це пов’язано з тим, що уряд Польщі підняв мінімальну зарплату, з якою іноземці можуть оформити карту перебування в країні. За умови, якщо мігрант має менші доходи, то карту побиту він може втратити.

У Німеччині можуть скоротити виплати для українських біженців після виборів до Бундестагу, які відбудуться 23 лютого.