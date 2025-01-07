Польща змінила умови отримання карти побиту: деякі українці втратять на неї право, деталі

З 1 січня польський уряд підняв мінімальну зарплату, з якою іноземці можуть оформити карту перебування. Якщо доходи мігранта менші, йому може бути відмовлено у видачі документа.

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З 1 січня 2025 року в Польщі діють нові вимоги отримання карти побиту. У зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати польський Сейм підняв мінімальну суму доходу, яку іноземці повинні мати для отримання документа, повідомляє портал для українців у Польщі yavp.pl.

Карта побиту для українців 2025 року: що змінилося

Для того, щоб отримати карту побиту в Польщі на підставі працевлаштування, з 1 січня заробітна плата іноземця повинна бути не меншою за 4666 злотих.

Для схвалення заяви офіційний дохід не повинен бути меншим за мінімальну зарплату. В іншому випадку в отриманні дозволу може бути відмовлено.

Ті люди, які отримують карту без прив'язки до роботи, повинні мати дохід не менше 1 010 злотих.

Особливі умови прописано також для родин: їм необхідно підтвердити, що місячний дохід на одну особу складає не менше 823 злотих. При розрахунках враховуються і діти. Тобто, якщо сім'я складається з чоловіка, жінки-домогосподарки та неповнолітньої дитини, чоловік має заробляти щонайменше 2 469 злотих, щоб усі члени родини могли отримати дозвіл.

Українцям, які отримали карту побиту в Польщі 2024 року з меншим рівнем зарплати, потрібно подати в воєводські ужонди оновлені дані.

Що означає карта побиту

Карта побиту — це документ, який видають іноземцям, що отримали дозвіл на тимчасове чи постійне проживання в країні, а також дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, додатковий захист, згоду на перебування з гуманітарних причин чи статус біженця.

Дозволи бувають двох видів: для постійного та тимчасового перебування.

Для українців та інших іноземців карта дає право на працевлаштування в Польщі без додаткових документів.

Скільки можна перебувати в Польщі по карті побиту

Рішення про постійне перебування видається на невизначений строк, а сама картка дійсна протягом 10 років. По закінченню терміну її потрібно перевипускати.

Рішення на дозвіл на тимчасове перебування залежно від обставин видають на термін від одного до трьох років.

Як отримати карту побиту в Польщі

На інформаційному порталі InPoland повідомляють, що для отримання дозволу на проживання в республіці потрібно мати такий пакет документів:

довідка про поточну заробітну плату, яку можна взяти в роботодавця (вона має бути не меншою за 4666 злотих);

контракт або трудовий договір, в якому прописано умови працевлаштування;

документ, що підтверджує сплату податків або соціальних внесків (ZUS).

Якщо зарплата не відповідає вимогам — як отримати документ

З меншою зарплатою оформити чи зберегти дозвіл, на жаль, не вийде. Ті українці, доходи яких не відповідають новим критеріям, можуть збільшити кількість робочих годин або перейти на повний робочий день. Після переоформлення з роботодавцем трудового договору потрібно звернутися із заявою до ужонду з оновленими документами.

Нагадаємо, 3 січня в польському Управлінні у справах іноземців попередили про розсилку від їхнього імені українським чоловікам фейкових повідомлень із вимогою мобілізуватися на військову службу та погрозами юридичною відповідальністю в разі відмови. У відомстві наголосили, що жодних повісток українцям не надсилають.

2 січня "Польське радіо" повідомляло, що мінімальна зарплата в Польщі зросла з 4100 до 4666 злотих, тобто з 35 до 47,2 тисячі у гривневому еквіваленті.