Польша изменила условия получения карты побыту: некоторые украинцы потеряют на нее право, детали

С 1 января польское правительство подняло минимальную зарплату, с которой иностранцы могут оформить карту пребывания. Если доходы мигранта меньше, ему может быть отказано в выдаче документа.

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С 1 января 2025 года в Польше действуют новые требования получения карты побыту. В связи с ростом минимальной зарплаты польский Сейм поднял минимальную сумму дохода, которую иностранцы должны иметь для получения документа, сообщает портал для украинцев в Польше yavp.pl.

Карта побыту для украинцев 2025 года: что изменилось

Для того, чтобы получить карту побыту в Польше на основании трудоустройства, с 1 января заработная плата иностранца должна быть не менее 4666 злотых.

Для одобрения заявления официальный доход не должен быть меньше минимальной зарплаты. В противном случае в получении разрешения может быть отказано.

Те люди, которые получают карту без привязки к работе, должны иметь доход не менее 1 010 злотых.

Особые условия прописаны также для семей: им необходимо подтвердить, что месячный доход на одного человека составляет не менее 823 злотых. При расчетах учитываются и дети. То есть, если семья состоит из мужчины, женщины-домохозяйки и несовершеннолетнего ребенка, человек должен зарабатывать не менее 2 469 злотых, чтобы все члены семьи могли получить разрешение.

Украинцам, которые получили карту побыту в Польше 2024 года с меньшим уровнем зарплаты, нужно подать в воеводские ужонды обновленные данные.

Что означает карта побыту

Карта побыту — это документ, который выдают иностранцам, получившим разрешение на временное или постоянное проживание в стране, а также разрешение на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза, дополнительную защиту, согласие на пребывание по гуманитарным причинам или статус беженца.

Разрешения бывают двух видов: для постоянного и временного пребывания.

Для украинцев и других иностранцев карта дает право на трудоустройство в Польше без дополнительных документов.

Сколько можно находиться в Польше по карте побыту

Решение о постоянном пребывании выдается на неопределенный срок, а сама карточка действительна в течение 10 лет. По истечению срока ее нужно перевыпускать.

Решение на разрешение на временное пребывание в зависимости от обстоятельств выдают на срок от одного до трех лет.

Как получить карту побыту в Польше

На информационном портале InPoland сообщают, что для получения вида на жительство в республике нужно иметь такой пакет документов:

справка о текущей заработной плате, которую можно взять у работодателя (она должна быть не менее 4666 злотых);

контракт или трудовой договор, в котором прописаны условия трудоустройства;

документ, подтверждающий уплату налогов или социальных взносов (ZUS).

Если зарплата не соответствует требованиям — как получить документ

С меньшей зарплатой оформить или сохранить разрешение, к сожалению, не получится. Те украинцы, доходы которых не соответствуют новым критериям, могут увеличить количество рабочих часов или перейти на полный рабочий день. После переоформления с работодателем трудового договора нужно обратиться с заявлением в ужонд с обновленными документами.

Напомним, 3 января в польском Управлении по делам иностранцев предупредили о рассылке от их имени украинским мужчинам фейковых сообщений с требованием мобилизоваться на военную службу и угрозами юридической ответственностью в случае отказа. В ведомстве отметили, что никаких повесток украинцам не присылают.

2 января "Польское радио" сообщало, что минимальная зарплата в Польше выросла с 4100 до 4666 злотых, то есть с 35 до 47,2 тысячи в гривневом эквиваленте.