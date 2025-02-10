Украинские беженцы из Польши выезжают в другую страну ЕС: СМИ назвали причину

По данным издания inPoland, жесткие условия доступа к социальным программам и экономические факторы в Польше стали решающими факторами для миграционной волны.

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В странах Европейского Союза по состоянию на 31 декабря 2024 года под временной защитой находились почти 4,3 миллиона человек, которые спасались от войны в Украине, вызванной российской агрессией. Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные 10 февраля.

Лидерами по количеству украинских беженцев стали Германия, которая приютила 1 161 450 человек (27,3% от общего показателя ЕС), Польша с 991 630 беженцами (23,3%) и Чехия, где нашли убежище 388 625 граждан Украины (9,1%).

По сравнению с концом ноября 2024 года количество людей, получивших временную защиту в ЕС, выросло на 25 590 человек (+0,6%). Наибольший прирост зафиксирован в Германии (+8 830; +0,8%), Польше (+3 705; +0,4%) и Чехии (+3 435; +0,9%). В то же время в некоторых странах, в частности Дании (-1 995; -5,1%), Италии (-1 310; -0,8%) и Франции (-595; -1,0%), количество таких беженцев уменьшилось.

В то же время издание inPoland пишет, что в последнее время наблюдается тенденция перемещения украинских граждан из Польши в Германию. Поэтому Германия стала основной страной назначения для украинских беженцев в ЕС, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек.

Основными причинами миграции украинцев из Польши в Германию стали более высокие зарплаты, лучшие социальные выплаты и качественная медицина. Также влияние имели изменения в польской системе социальной поддержки, образовательные реформы и общие экономические факторы, отмечают журналисты.

Поэтому это может привести к пересмотру политики интеграции и поддержки украинских беженцев в долгосрочной перспективе, резюмировали в inPoland.

Напомним, ранее стало известно о том, что Польша изменила условия получения карты побыту. Некоторые украинцы могут ее потерять. Это связано с тем, что правительство Польши подняло минимальную зарплату, с которой иностранцы могут оформить карту пребывания в стране. При условии, если мигрант имеет меньшие доходы, то карту побыту он может потерять.

В Германии могут сократить выплаты для украинских беженцев после выборов в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.