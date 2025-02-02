Украинским беженцам в одной из стран ЕС могут сократить выплаты с конца февраля: детали

Сохранение размера выплат для беженцев из Украины будет зависеть от результатов парламентских выборов, назначенных на 23 февраля.

Related video

В Германии 23 февраля 2025 года состоятся досрочные выборы в Бундестаг. Некоторые из партий, которые имеют высокие шансы пройти в немецкий парламент, критикуют размеры выплат украинским беженцам и планируют способствовать их трудоустройству, пишет DW.

Возглавить правительство может блок консервативных партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС), пишут журналисты. В своей предвыборной программе они обещают "трудоустроить украинок и украинцев" и в то же время резко сократить выплаты для новоприбывших беженцев. Если сейчас как украинские, так и немецкие безработные получают базовую социальную помощь под названием "деньги для граждан" в размере 563 евро в месяц, то ХДС/ХСС хотят сократить сумму до 460 евро на человека, как и другие беженцы по закону об искателях убежища. Новый статус будет означать также отмену социальных льгот, касающихся оплаты собственной квартиры и полноценного медицинского страхования.

Вторая в рейтинге голосов опрошенных избирателей ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ставит еще более жесткие цели — ее члены планируют отменить "деньги для граждан" не только для новоприбывших, но и для тех украинцев, которые спасались от войны раньше. Правда, для украинцев они предлагают оставить разрешение на работу, которого не имеют беженцы из других стран.

Либеральная "Свободная демократическая партия" тоже настаивает на трудоустройстве украинцев и планирует сократить социальную помощь. По их мнению, "размер социальных выплат не должен быть ложным стимулом для миграции".

Левый "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) не упоминает в своей предвыборной программе в целом критикует рост расходов на "деньги для граждан" из-за наплыва беженцев в Германию и так же говорит о необходимости трудоустройства.

"Обещанное ускоренное трудоустройство украинцев и других групп беженцев наконец должно быть реализовано", — говорится в программе ССВ.

Другие партии-претенденты на места в Бундестаге не упоминают выплаты для украинских беженцев в своих предвыборных программах. Только "Социал-демократическая партия Германии" и "Зеленые" говорят о необходимости в работе над интеграцией украинцев в немецкий рынок труда. Заявления консерваторов о сокращении соцвыплат они в прошлом году оценивали негативно.

Рейтинги партий свидетельствуют о том, что скорее всего после 23 февраля в Германии сформируется правительство в составе ХДС/ХСС со СДПГ или "Зелеными". При таких обстоятельствах для украинцев или ничего не изменится, или будет принят определенный компромисс, отмечают авторы материала.

Напомним, 20 января министр национального единства Украины Алексей Чернышов рассказал, кому из украинских беженцев предложат работу и бронь от мобилизации, если они вернутся домой.

Директорат по делам иностранцев в Норвегии 13 января сообщал, что некоторые украинские беженцы не смогут получить помощь и коллективную защиту.