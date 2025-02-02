Українським біженцям в одній із країн ЄС можуть скоротити виплати з кінця лютого: деталі

Збереження розміру виплат для біженців з України залежатиме від результатів парламентських виборів, що призначені на 23 лютого.

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У Німеччині 23 лютого 2025 рок відбудуться дострокові вибори до Бундестагу. Деякі з партій, які мають високі шанси пройти до німецького парламенту, критикують розміри виплат українським біженцям і планують сприяти їхньому працевлаштуванню, пише DW.

Очолити уряд може блок консервативних партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС), пишуть журналісти. У своїй передвиборчій програмі вони обіцяють "працевлаштувати українок і українців" і водночас різко скоротити виплати для новоприбулих біженців. Якщо зараз як українські, так і німецькі безробітні отримують базову соціальну допомогу під назвою "гроші для громадян" у розмірі 563 євро на місяць, то ХДС/ХСС хочуть скоротити суму до 460 євро на особу, як й інші біженці за законом про шукачів притулку. Новий статус означатиме також скасування соціальних пільг, що стосуються оплати власної квартири й повноцінного медичного страхування.

Друга в рейтингу голосів опитаних виборців ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ставить іще жорсткіші цілі — її члени планують скасувати "гроші для громадян" не лише для новоприбулих, а й для тих українців, що рятувалися від війни раніше. Щоправда, для українців вони пропонують лишити дозвіл на працю, якого не мають біженці з інших країн.

Ліберальна "Вільна демократична партія" теж наполягає на працевлаштуванні українців і планує скоротити соціальну допомогу. На їхню думку, "розмір соціальних виплат не має бути хибним стимулом для міграції".

Лівий "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) не згадує у своїй передвиборчій програмі в цілому критикує зростання видатків на "гроші для громадян" через наплив біженців до Німеччини та так само говорить про необхідність працевлаштування.

"Обіцяне прискорене працевлаштування українців та інших груп біженців нарешті має бути реалізоване", — йдеться в програмі ССВ.

Інші партії-претенденти на місця в Бундестагу не згадують виплати для українських біженців у своїх передвиборчих програмах. Лише "Соціал-демократична партія Німеччини" і "Зелені" говорять про потребу в роботі над інтеграцією українців у німецький ринок праці. Заяви консерваторів про скорочення соцвиплат вони торік оцінювали негативно.

Рейтинги партій свідчать про те, що найімовірніше після 23 лютого в Німеччині сформується уряд у складі ХДС/ХСС зі СДПН або "Зеленими". За таких обставин для українців або нічого не зміниться, або буде ухвалено певний компроміс, зазначають автори матеріалу.

Нагадаємо, 20 січня міністр національної єдності України Олексій Чернишов розповів, кому з українських біженців запропонують роботу та бронь від мобілізації, якщо вони повернуться додому.

Директорат у справах іноземців у Норвегії 13 січня повідомляв, що деякі українські біженці не зможуть отримати допомогу та колективний захист.