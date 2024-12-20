"Осуждаю": основательница "пропутинской" партии в Бундестаге назвала президента РФ преступником

Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт ранее требовала прекращения поставок Украине оружия и начала переговоров с Кремлем.

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Депутат немецкого Бундестага Сара Вагенкнехт, соучредитель "пропутинской" партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) дистанцировалась от президента РФ Владимира Путина и назвала его военным преступником, пишет Spiegel.

Немецкие журналисты сообщают, что политик изменила свое отношение к захватнической войне Путина против Украины.

"Я осуждаю эту войну. Я считаю политиков, которые развязывают войны, это касается и Владимира Путина тоже, преступниками", — сказала Вагенкнехт.

Отмечается, что ее партия покинула Бундестаг во время выступления там президента Украины Владимира Зеленского в июне. Это решение депутат до сих пор считает обоснованным. По ее словам, тогда дискуссия была невозможна, потому что были запланированы только "овации" украинскому президенту, который накануне приказал "атаковать российские ядерные силы беспилотниками".

Недавно в интервью ZDF Сара Вагенкнехт признала, что ошибалась, когда за 4 дня до полномасштабного вторжения говорила, что Москва не заинтересована в нападении на Украину.

"Тогда я ошибалась. Я считала, что это был лишь угрожающий жест", — сказала она.

В то же время депутат заявила, что сейчас нужно с одной стороны сделать все для предоставления Украине гарантий безопасности, а с другой — достичь снижения напряжения.

"Нам не следует бросаться в новую гонку вооружений", — сказала немецкий политик.

Отметим, ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" известен тем, что требовал прекратить оказывать военную поддержку Украине и перейти к переговорам с Москвой.

Также напомним, 20 декабря канцлер Германии Олаф Шольц объявил о передаче шестого комплекса ПВО IRIS-T в Украину до конца года.