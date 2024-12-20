"Засуджую": засновниця "пропутінської" партії в Бундестазі назвала президента РФ злочинцем

Депутатка німецького парламенту Сара Вагенкнехт раніше вимагала припинення постачання Україні зброї й початку перемовин із Кремлем.

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Депутатка німецького Бундестагу Сара Вагенкнехт, співзасновниця "пропутінської" партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) дистанціювалася від президента РФ Володимира Путіна та назвала його військовим злочинцем, пише Spiegel.

Німецькі журналісти повідомляють, що політикиня змінила своє ставлення до загарбницької війни Путіна проти України.

"Я засуджую цю війну. Я вважаю політиків, які розв'язують війни, це стосується й Володимира Путіна теж, злочинцями", — сказала Вагенкнехт.

Зазначається, що її партія покинула Бундестаг під час виступу там президента України Володимира Зеленського в червні. Це рішення депутатка досі вважає обґрунтованим. За її словами, тоді дискусія була неможлива, бо були заплановані лише "овації" українському президентові, який напередодні наказав "атакувати російські ядерні сили безпілотниками".

Нещодавно в інтерв'ю ZDF Сара Вагенкнехт визнала, що помилялася, коли за 4 дні до повномасштабного вторгнення говорила, що Москва не зацікавлена в нападі на Україну.

"Тоді я помилялася. Я вважала, що це був лише погрозливий жест", — сказала вона.

Водночас депутатка заявила, що зараз потрібно з одного боку зробити все для надання Україні гарантій безпеки, а з іншого — досягти зниження напруги.

"Нам не слід кидатися в нові перегони озброєнь", — сказала німецька політикиня.

Зазначимо, ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" відомий тим, що вимагав припинити надавати військову підтримку Україні та перейти до переговорів із Москвою.

Також нагадаємо, 20 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про передачу шостого комплексу ППО IRIS-T в Україну до кінця року.