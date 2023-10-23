За словами депутатки Сари Вагенкнехт, нині в Німеччині діє "найгірший уряд усіх часів". Тому вона вирішила вийти з Лівої партії і створити свою — "За розум і справедливість".

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Депутатка Бундестагу і третя за популярністю політикиня Німеччини Сара Вагенкнехт оголосила про створення власної партії, яка виступає за зняття санкцій з РФ і проти постачання Україні зброї. Про це повідомляє видання Bild.

54-річна депутатка оголосила про вихід із Лівої партії та створення власного "Союзу Сари Вагенкнехт — За розум і справедливість".

За даними видання, вже дев'ять депутатів від Лівих оголосили, що вступлять до нової партії. Серед них: попередній співголова Лівої партії Аміра Мохамед Алі, довірена особа Вагенкнехта і колега по групі Крістіан Лей, колишній керуючий директор Лівої партії в Північному Рейні-Вестфалії Лукас Шен і підприємець Ральф Суїкат.

Представники партії планують уже наступного року брати участь у виборах до ландтагів східних федеральних земель Саксонія, Тюрінгія і Бранденбург. За опитуваннями, партія на виборах до Бундестагу може набрати до 27% голосів.

Як повідомила сама Вагенкнехт, за часів стількох криз і конфліктів у Німеччині діє "найгірший уряд усіх часів". Вона також розповіла про "нерегульовану імміграцію", яка зачіпає бідні райони Німеччини, і виступила проти санкцій проти Росії.

Оглядачі BILD називають нову партію "пропутінською".

Хто така Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт — німецький політик, доктор економічних наук, журналіст, член Лівої партії Німеччини, депутат бундестагу, з липня 2004 до липня 2009 року — депутат Європарламенту від фракції ЄОЛ/ЛЗС, лідер парламентської фракції Лівої партії.

Сара Вагенкнехт активно виступає проти військової допомоги Україні. Як заявляють у джерелі, сама Вагенкнехт заперечує зв'язки з Кремлем. Вагенкнехт відома тим, що ініціювала велику акцію проти підтримки України в Берліні. У минулому вона також виступала за повернення Росії до "великої вісімки" для противаги інтересам США.

За даними ЗМІ, вона також була частиною плану Кремля зі створення коаліції ультралівих і ультраправих політиків, яка б стримувала підтримку Німеччиною України в її війні з Росією.

Нагадаємо, що Німеччина планує надавати пріоритет експорту різного озброєння до Ізраїлю. Відповідно, заявки комерційних компаній опрацьовуватимуть і схвалюватимуть першочергово.

Уряд Німеччини піддається потужній критиці, оскільки Securing Energy for Europe GmbH (колишній підрозділ російського газового гіганта ПАТ "Газпром") має намір на початку жовтня відвантажити скраплений газ, вироблений на заводі "Ямал" у Сибіру.